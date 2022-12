Mobilní vodíková nabíječka pro elektromobily by mohla začít fungovat už příští rok. Vyvíjí ji v Jablonci

Větší hala v Jablonci nad Nisou a v jednom z rohů stojí šedo-modro-černé vozítko na čtyřech kolech s nápisem H2BOT. Právě tohle je mobilní nabíječka, na které zdejší vývojáři ještě pracují.

„Má tvar takového designového kvádru se zaoblenými rohy. V podstatě se jedná o elektricky poháněnou autonomní platformu, která má rozměry zhruba 2,5 krát 1,5 metru půdorys, výšku má vozítko necelých 2,1 metru. Výška je daná úložištěm vodíku a také je to dané tím, abychom se vešli do krytých stání, podzemních garáží,“ popisuje Radiožurnálu konstruktér firmy DEVINN Petr Jeniš, který má tento projekt na starost.

Vše má fungovat tak, že operátor vozítka může být kdekoliv na světě a vozítko se bude třeba na velkém parkovišti bez dostatku pevných nabíječek pohybovat samostatně.

Přijede k elektromobilu, vysune se robotické rameno, díky kameře pozná, kam přesně dát zástrčku, a pak se o nabití postará.

„Aktuálně ladíme to, abychom mohli vozítko správně řídit. Funguje pohon, funguje zatáčení, ale potřebujeme ještě z pracoviště operátora řídit robotické rameno, případně nabíjecí výkon. Po mechanické stránce je vozítko víceméně hotové, ale tohle je ladění softwaru,“ dodává Jeniš.

Náhrada za dieselagregátor

Ve středu vozítka je prostor pro zásoby vodíku. „Kde se jako bombička do sifonu dá vyměňovat zásoba, paleta, která má 225 kilowatt elektrické energie,“ vysvětluje zakladatel a ředitel firmy Luboš Hajský.

„V pravé části máme palivový článek, kde se vodík oxiduje s kyslíkem a vzniká elektrická a tepelná energie a tu přenášíme do přední části, kde máme takový výdej, to znamená, že tam máme baterii, kterou kontinuálně nabíjíme a z ní bereme do DC DC nabíječky. Potom musíme mít komunikaci, která je bezpečná tak, aby někdo vozidlo nemohl ovládnout. Je tam hodně kódování, hodně šifrování. Těch disciplín na tom je hodně,“ dodává Hajský.

Mobilní nabíječka stojí na stejné technologii výroby elektřiny jako vodíkový generátor H2BASE. Ten firma v praxi představila na loňském festivalu Rock for People, kde poháněl jedno pódium.

Oceňuje ho Pavel Hrzina z katedry Elektrotechnologie Fakulty elektrotechnické ČVUT. U nabíječky elektroaut je ovšem trochu skeptický.

„Náhrada dieselagregátu za čistý zdroj je skvělá, ale tady si neumím představit, že to bude jezdit někde po parkovišti už jenom z toho důvodu, že takhle získaná energie bude hodně drahá, když do toho rozpočítáme cenu za zařízení a tak dále. Ale na druhou stranu, využití pro dobíjení uvíznutých elektromobilů v zácpě a podobně, tam by to špatné nebylo,“ vysvětluje.

Mobilní nabíječka od DEVINNU by měla v příštím roce v pilotním projektu fungovat u prvního zákazníka.

Nabíječka by měla fungovat třeba na velikých parkovištích a nemusela by u ní fyzicky být žádná obsluha | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas