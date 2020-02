Jihokorejka se setkala se zemřelou dcerou ve virtuální realitě. ‚Byla jsem opravdu šťastná,‘ řekla

Jihokorejci uměle oživili sedmiletou dívku, aby s ní matka mohla ještě jednou promluvit. Emotivní setkání Jang Ji-sung s její zemřelou dcerou se odehrálo v počítačově vytvořeném světě - ve virtuální realitě. Vývojáři pomocí fotografie a vzpomínek rodiny vytvořili avatar dívky, která na matku mluví, usmívá se a pobíhá kolem. Žena před zeleným plátnem s virtuálními brýlemi na hlavě vyznává dceři lásku a snaží se jí pohladit po tváři. Soul 17:14 15. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Mami, kde jsi byla? Myslela jsi na mě?“ ptá se dětským hlasem Na-yeon. Janng dojetím odpovídá, že jí vždy dívka chyběla.

Dojemné shledání, které vyšlo minulý týden v dokumentárním filmu jihokorejského televizního vysílání MBC, bylo umožněno technologií virtuální reality (VR), která ztělesňovala Na-yeon v digitálním avataru podle vzoru dětského herce. Vývojáři digitální avatar vytvořili pomocí fotografií a vzpomínek od její matky.

Jang Ji-sung nebyla ve studiu jediná. Na virtuální setkání se přišla podívat další z jejích dcer a manžel. Jang jako jediná dostala brýle se sluchátky a speciální rukavice, aby se mohla dotknout digitální verze své dcery.

Chladné technologie

„Lidé si často myslí, že technologie jsou něco chladného. Rozhodli jsme se pořadu zúčastnit, abychom zjistili, zda technologie dokáže utěšit a zahřát srdce, když je používána pro lidi,“ řekl Lee Hyun-suk, ředitel studijního programu VIVE Studios se sídlem v Soulu, který projekt vedl.

Tvůrkyně pořadu Kim Jong-woo uvedla, že se vývojáři měli soustředit hlavně na vzpomínku na Na-yeon, než na samotné znovustvoření, aby se rodina, a zejména Jang, která jí v programu „navštívila“, cítila, jako by jejich dcera stále žila.

Vytvoření virtuální Na-yeon trvalo osm měsíců, včetně programování a natáčení. Podle tvůrců dokumentu mělo vysílání utěšit rodinu, ne propagovat virtuální realitu. Zároveň producenti tvrdí, že nová technologie představila způsob, jak své milované udržet v paměti.

„I když to bylo velmi krátké... Byla jsem v tu chvíli opravdu šťastná,“ napsala na svém blogu Jang a od té doby se stala soukromou.

Pro Jang bylo jejím posledním přáním říct Na-yeon, že ji miluje a nikdy na ni nezapomněla. „Je srdcervoucí, že se její čas zastavil ve věku sedmi let,“ řekla Jang se slabým úsměvem. „Ale byla jsem tak šťastná, že jsem ji takhle viděla.“

Virální video

Devítiminutový klip dokumentu Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) „Meeting you“ má na Youtube více jak 13 milionů shlédnutí, uvádí server france24.com.

Mnoho diváků vyjádřilo Jang sympatie a podporu. Naopak publicista médií Park Sang-hyun řekl, že dokument představuje vykořisťování osobní bolesti.

„Problém spočívá v tom, že provozovatel televizního vysílání využil zranitelnou matku, která kvůli hodnocení diváka ztratila dítě,“ řekl AFP. „Pokud byla matka před natáčením na odborném sezení, zajímalo by mě, jaký typ psychiatra by to schválil,“ dodal.