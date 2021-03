Všestranný vrtulník AS350, při jehož havárii zemřel Kellner. Používají ho hasiči, přistál i na Everestu

Airbus AS350 Écureuil (Veverka), při jehož havárii v aljašských horách zahynul 27. března nejbohatší Čech Petr Kellner, je lehký jednomotorový víceúčelový vrtulník s třílistým nosným a dvoulistým vyrovnávacím rotorem. Vyvinul jej francouzský letecký výrobce Aérospatiale, který se později stal součástí Eurocopter Group (od roku 2014 Airbus Helicopters, vrtulníková divize hlavního evropského leteckého koncernu). Praha 14:16 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrtulník společnosti Airbus AS350 | Zdroj: Airbus

Víceúčelové stroje řady AS350 se vyrábějí od roku 1975 a využívají se k přepravě lidí i materiálu v těžko dostupných terénech, vyhlídkovým letům a slouží i armádě či leteckým záchranným společnostem. V Evropě ovšem pro záchranku vzhledem k jednomotorové koncepci sloužit nemohou.

Jsou využívány například k hašení požárů, postřiku zemědělských plodin, filmování, průzkumu divoké zvěře či geologickému průzkumu.

Model AS350 se vyráběl v letech 1997 až 2012, poté byl nahrazen modernějším modelem H125. Dohromady bylo modelů řady AS350 a z nich odvozených variant dosud vyrobeno přes 6600 kusů a tyto stroje nalétaly přes 34 milionů letových hodin.

Maximální kapacita vrtulníku je šest cestujících a pilot. Pohání ho turbohřídelový motor Turbomeca Arriel, rozpětí rotoru je téměř 11 metrů, výška stroje je přes tři metry.

Cestovní rychlost činí 245 km/hod, dolet má 662 kilometrů. Maximální vzletová hmotnost může být až 2250 kilogramů. K jeho výhodám patří všestranná použitelnost i nízké provozní náklady.

Ve světě létá například ve službách francouzského četnictva, rakouské policie, využívají ho i letecké složky maďarských ozbrojených sil či vzdušné síly Ruské federace. V Česku tento typ vrtulníku podle leteckého rejstříku provozuje například letecká společnost DSA.

Dvě minuty nad Everestem

V roce 2005 vrtulník tohoto typu přistál jako první na vrcholu nejvyšší hory světa Mount Everestu, čímž vytvořil nový světový rekord v přistání a odletu ve vysokohorské poloze.

Vrtulník startoval z vojenské základny v nepálské Lukle a na vrcholu 8848 metrů vysokého Mount Everestu zůstal asi dvě minuty. V květnu 2013 byl použit při záchranné operaci na čtvrté nejvyšší hoře světa Lhoce.

Ve světě byla dosud zaznamenána více než desítka tragických nehod vrtulníků AS350. V roce 2007 zemřel při havárii vrtulníku AS350, který sám pilotoval, britský automobilový závodník Collin McRae.

V březnu 2018 se Eurocopter AS350 zřítil v New Yorku do řeky East River, z šestičlenné posádky zahynulo pět lidí, zachránit se podařilo jen pilotovi. Podobné neštěstí se stalo v New Yorku v roce 2009, kdy se vyhlídkový vrtulník AS350 srazil s malým soukromým letadlem nad řekou Hudson.

Tehdy zemřelo devět lidí, včetně skupiny italských turistů. Pět lidí zahynulo v červenci 2011 při havárii vrtulníku AS350 v horách na západě Norska. Na palubě stroje byli čtyři pasažéři a pilot. Letos v březnu v útrobách tohoto stroje zahynul francouzský byznysmen Olivier Dassault.