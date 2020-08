V Kralupech dokončují unikátní stroj. Startuje jako helikoptéra, ale létá jako letadlo

Už za pár týdnů by mohlo vůbec poprvé vzlétnout technicky unikátní české letadlo. Startup Zuri dokončuje první letuschopný „demonstrátor“, elektrické letadlo typu VTOL. Do konce roku chce firma získat investice v řádu milionů eur. Kralupy nad Vltavou 23:23 26. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autoři projektu Zuri doufají, že si za pár let budeme létat k moři na pláž podobně jako třeba na chalupu | Zdroj: Zuri

VTOL je letoun, který umí startovat kolmo jako helikoptéra. Má ale křídla, a tak se posléze ve vzduchu pohybuje jako běžné letadlo. Ve srovnání s velkými helikoptérami je provoz o polovinu levnější. Díky tomu by stroj mohl sloužit třeba jako letecké taxi.

Zhruba půltunový demonstrátor, v tomto případě experimentální stroj postavený na základech ultralightu s rozpětím křídel 11 metrů, by měl začít létat už letos na podzim. Přípravy teď finišují v Kralupech nad Vltavou.

Bez spalovacího motoru

Energii pro pohyb zatím konstruktéři získávají výhradně z akumulátorů. S elektřinou je totiž podle Michala Illicha, zakladatele firmy Zuri, všechno snazší: „Spalovací motory jsou větší a hmotnější, navíc demonstrátor bude ve vzduchu jen asi minutu nebo dvě, takže si vystačíme s baterkami. Zapojení spalovacího motoru zatím nepotřebujeme.“

Finální čtyřmístné letadlo ale spalovacím motor mít bude. Fungovat by měl jako turbogenerátor s dobíjením za letu. Samotné akumulátory jsou také významnou součásti tohoto technicky velmi ambiciózního projektu. V tuto chvíli ale pro vývojáře prioritou nejsou.

Potrvá totiž ještě několik let, než bude vývoj letadla kompletně ukončen a technologie akumulátorů se mezitím mohou zdokonalit.

Firma Zuri se teď soustředí hlavně na vzlet demonstrátoru. Pokud půjde vše podle plánu, osloví startup do konce roku 2020 silné investory. Pro další vývoj jsou potřeba řádově miliony eur, odhaduje Illich: „V Čechách žádný investor, který by se specializoval na letectví, není. Pro kapitál si budeme muset zajít do zahraničí.“