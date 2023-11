Vědci v Izraeli vyvinuli elektronický nos, umí rozpoznat potenciálně nebezpečné jídlo

Každý lidský nos umí rozeznat pomocí až čtyř set receptorů okolo jednoho bilionu různých vůní. Nejnovější elektronické senzory, které na pachy upozorňují stále rychleji a přesněji, jsou složeny z elektrod pokrytých nanočásticemi uhlíku. Různé bakterie emitují různé pachy anebo nestálé organické sloučeniny. O vynálezu informovala BBC.

„Tyto specifické kvality se dají převést na elektrický signál,“ popisuje profesor Raz Jelinek, vývojář elektronického nosu a přednášející na izraelské Ben Gurionově univerzitě v Negevu. Po zpracování tohoto signálu se vzorek porovná pomocí AI se stále se rozrůstající databází a informuje uživatele o výsledku.

Takto vypadá elektroda v „nosu“:

Výkonný ředitel společnosti Modi Peled dodává, že dříve museli producenti potravin vzorky vozit na testování do laboratoří a výsledky byly známy až za několik dní. Sensifi by měl výsledky vyhodnotit do hodiny a firmy by tak mohly nový přístroj používat přímo ve výrobnách. „Testovací metody v potravinářském průmyslu se nezměnily skoro 50 let. Doteď nebyla AI v testování využita,“ dodává Peled.