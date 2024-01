Vysokorychlostní tratě nepotřebujeme, říká právník. Investice se vyplatí, oponuje zástupce Správy železnic

Po železnici z Prahy do Brna za hodinu, slibují příznivci vysokorychlostních tratí. Jejich budování je i jednou z programových priorit vlády. Správa železnic uvádí dva základní argumenty pro výstavbu vysokorychlostních tratí. „Jedním je podpora rozvoje regionů, druhým životní prostředí,“ říká náměstek ředitele pro přípravu tratí v Pro a proti Českého rozhlasu Plus. „Stojí to přes bilion korun a pravděpodobně se to nevyplatí,“ odporuje advokát.

Pro a proti Praha 23:45 22. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít