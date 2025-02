Vytvoří Evropa velké jazykové modely? ‚Čím bude technologicky soběstačnější, tím lépe,‘ míní Koubský

EU investuje do vzniku nových velkých jazykových modelů, které by měly konkurovat AI modelům ze Spojených států nebo z Číny. Hlavním koordinátorem projektu OpenEuroLLM je česká Univerzita Karlova. „Může se to vyvinout nejrůznějšími způsoby, může z toho být skutečně zásadní a velká událost a obrovské výsledky. Může se to taky rozplynout do ztracena,“ říká v pořadu Online Plus stanice Český rozhlas Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Online Plus Praha 21:49 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Projekt Open Euro LLM se rozjel na začátku února. Spojilo se v něm na dvacet evropských výzkumných pracovišť, superpočítačových center a firem, které mají na vývoji spolupracovat. „Z našeho pohledu je na tom jistě velká věc to, že se to koordinuje tady v Česku,“ zdůrazňuje Koubský.

„Matematická lingvistika má v Česku ještě od dob Československa velikou tradici a dělala se tady na špičkové úrovni,“ popisuje vědecký redaktor. „Pražský Matfyz je místem, kde se tradice udržuje, takže to není žádný blesk z čistého nebe, ale přesto je to velké ocenění toho, co tam dělají, a taky velká odpovědnost za projekt tohoto rozsahu.“

Celkový rozpočet projektu je přes 37 milionů eur, v přepočtu více než 942 milionů korun. Koubský odhaduje, že pokud by se peníze použily na vývoj a trénování modelů, mohly by vystačit. „Kdyby se ale za to mělo nakupovat třeba vybavení, tak by to byla zoufale nepostačující částka,“ dodává s tím, že se nejspíš počítá s využitím akademické superpočítačové infrastruktury.

Technologická soběstačnost?

Na projektu se má podílet AMD Silo AI, která je součástí výrobce čipů AMD a na světovém trhu je soupeřem výrobce čipů pro trénink umělé inteligence, společnosti Nvidia. Podle Koubského by bylo zajímavé, pokud by AMD do projektu vložila své finance, v první fázi to ale nepovažuje za příliš pravděpodobné. „Spíš to vidím na softwarovou spolupráci,“ odhaduje vědecký redaktor.

Vytvářet původní evropské velké jazykové modely má podle Koubského smysl mimo jiné jako záruka nezávislosti. „Čím bude Evropa technologicky soběstačnější, tím lépe,“ říká. „Mohlo by nám to dát přinejmenším pocit, jistoty, že nejsme na Americe nebo Číně tolik závislí, že si vystačíme aspoň v nouzi sami, jsme schopni se toho závodu plnohodnotně zúčastnit a nejsme jenom ti, kteří se vezou.“

