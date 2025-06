WhatsApp s reklamou. Cílit bude na uživatele podle toho, co o sobě sdílí na facebooku, říká Koubský

Komunikační služba WhatsApp začíná poprvé ve své historii zobrazovat reklamy. Dosud se reklamní sdělení v aplikaci nezobrazovala, nově se uživatelé ale setkají s komerční propagací kanálů nebo s bannery přes celý displej. „Je to velká zpráva vzhledem k tomu, kolik lidí WhatsApp používá, jak hodně populární služba to je,“ upozorňuje v pravidelném pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Praha 10:22 21. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít WhatsApp | Foto: Fotobanka Pixabay

Aplikace nebude podle Mety využívat obsah konverzací k cílení reklam, cílit bude na základě dat o zemi nebo městu, kde uživatel bydlí, jazyku, kterým mluví a informacích o tom, jak reagoval na dřívější reklamy. Pokud ale má svůj účet na WhatsApp propojený s Facebookem, bude WhatsApp používat nastavení reklam na základě této sociální sítě.

„V tuhle chvíli WhatsApp má, pokud je mi známo, dva hlavní zdroje příjmů. Jeden z nich je služba WhatsApp Business, což je nastavení komunikace pro velké firmy uvnitř těchto firem. Druhá jsou reklamy, které směřují nikoli ven z WhatsAppu, ale do něj z jiných služeb provozovaných Metou, to znamená hlavně z Instagramu,“ přibližuje Koubský.

Facebook koupil WhatsApp v roce 2014. Aktuálně čelí antimonopolní žalobě, podle které šlo o účelový obchod, kterým chtěl ovládnout a zničit potenciálního konkurenta.

V roce 2021 Facebook změnil pravidla tak, aby mohl sdílet data o chování uživatelů v aplikaci WhatsApp právě s Facebookem, a tam je používat k cílení reklam. Ovšem v Evropské unii podle společnosti Meta kvůli GDPR tato data WhatsApp s Facebookem nesdílí.

Propojená data

Vědecký redaktor přiznává, že neví, kolik je uživatelů, kteří nemají účet na facebooku propojený s aplikací WhatsApp.

„Řekl bych, že to bude menšina, že většina uživatelů má obě tyhle služby a má je bez přemýšlení propojené, protože proč by neměli. Tím pádem o těch uživatelích ví provozovatel, společnost Meta, úplně všechno, co o nich potřebuje vědět pro vysoce účinné cílení reklamy. Čili dalo se čekat, že tímhle způsobem rozšíří svou působnost,“ míní.

„Pokud jde o propojená data, je něco trošku jiného, když je osobně cílená reklama na veřejné stránce, jako je Facebook, nebo uvnitř konverzace. A přestože jsme si řekli, že Meta tvrdí, že z obsahu konverzací nebude odvozovat cílení reklamy, jakmile je propojená na tvůj facebookový účet, tak stejně cílí podle tvých zájmů – a může se pak zdát, že i podle obsahu těch konverzací. Protože nejspíš si povídáš často o něčem, co tě zajímá, co se tě týká,“ připomíná Koubský.

„Určitě stojí za úvahu pro lidi, kteří používají obě tyhle služby, jestli si nevytvořit další osobní identitu, třeba jenom pro tu chatovací službu,“ navrhuje.

Poslechněte si celou epizodu pořadu Online Plus z audia v úvodu článku.