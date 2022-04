Koubský: Divím se, že Kreml Wikipedii jen vyhrožuje. Její zablokování by možná bylo moc i na Rusko

Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor hrozí Wikipedii pokutou, pokud nepřestane šířit údajné dezinformace o válce na Ukrajině. Úřad už zaslal vedení online encyklopedie žádost o smazání příspěvků, které považuje za závadné. „Pokud neuposlechne, hrozí jí pokutou až čtyři miliony rublů, to je asi milion korun. Podle Roskomnadzoru autoři hesel záměrně dezinformují uživatele, když v článcích prosazují protiruský výklad událostí,“ popisuje David Slížek. Online Plus Praha 9:49 9. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wikipedie | Zdroj: Profimedia

Z podobných důvodů už byly v Rusku zakázány sociální sítě Instagram nebo Facebook.

„Trochu se divím, že ruské úřady stále nepřikročily k zablokování Wikipedie jako celku. To, že to nedělají, může znamenat mnoho věcí. Například to, že si nejsou jisti v kramflecích svou popularitou a mají pocit, že toto by už pro leckoho mohlo být příliš i uvnitř Ruska,“ předpokládá Petr Koubský, redaktor Deníku N.

K silnějším represím tak paradoxně zatím sáhlo sousední Bělorusko.

„Tam za poslední měsíc zadrželi dva aktivní editory wikipedických hesel v ruštině,“ doplňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus David Slížek, který je šéfredaktorem serveru Lupa.cz.

„Vyvíjet takovou aktivitu je nebezpečná věc. Vždy byla a v dnešní době to platí dvojnásobně. Takže bych čekal, že podobné represe se vůči nim budou také uplatňovat. Dávat dnes v Rusku opravdu kamkoliv do veřejného prostoru jakékoliv informace je občansky nesmírně záslužná, ale zároveň velice nebezpečná činnost,“ říká Koubský.

I proto odborníci radí autorům i editorům ruské verze Wikipedie postupovat s maximální obezřetností.

„Aktivních editorů je ve skutečnosti velmi malé procento. Zásah proti nim by tak mohl celou Wikipedii omezit. Odborníci jim proto radí například to, že by měli používat VPN a opravdu důsledně maskovat to, odkud přistupují na internet,“ vysvětluje šéfredaktor Slížek.

Facebook podporoval dezinformace

Algoritmus, který měl zajistit, že některé kontroverzní příspěvky se nebudou zobrazovat většímu množství lidí, ve skutečnosti fungoval přesně obráceně. Podle interních dokumentů šlo o chybu na straně Facebooku.

Moderátoři společnosti Meta, která Facebook provozuje, rozlišují v zásadě tři typy příspěvků – závadné, nezávadné a takzvaně hraniční. „Jde o obsah, který se pohybuje na hraně, moderátoři jej nemažou, ale Facebook mu snižuje dosah,“ přibližuje Slížek.

Chyba v nastavení algoritmů ale ve skutečnosti s těmito příspěvky dělala přesný opak. „Podle zprávy ovlivnila až polovinu ze všech zhlédnutí příspěvků. Hraniční příspěvky tak získaly asi o třetinu více zhlédnutí,“ dodává Slížek.

„Když budu maličko jízlivý, tak musím dodat, že se nedá poznat, jestli to byla opravdu chyba, nebo jestli Facebook změnil politiku a vydával to za upřesnění softwarové chyby,“ komentuje zprávu redaktor Deníku N Koubský.

Poukazuje tak především na některé kauzy z minulosti, zejména pak na takzvanou Facebook Papers. Při té v loňském roce vyšlo najevo, že pro Facebook je jednodušší podněcovat vztek a nenávist než empatii a soucit. To vedlo například k tomu, že nenávistná nebo kontroverzní reklama byla pro inzerenty levnější.

„Míra manipulace s tím, co kdokoliv z nás vidí na své facebookové zdi, je obrovská. A tohle je docela dobré připomenutí toho, že nejde o nějaký objektivní průměrný hlas lidu. Dokonce ani té malé výseči lidu, kterou představují naši přátelé,“ míní Koubský.

„Možná by nebylo špatné, kdyby existoval nějaký dohled nejen nad obsahem Facebooku, ale i nad algoritmy, nad tím, jak je to uvnitř nastaveno,“ dodává.

Podobný požadavek by ale byl z pohledu Facebooku je velmi těžce akceptovatelný. „Je to nejzákladnější a nejhlavnější obchodní tajemství Facebooku. Je to něco jako recept na Coca Colu. Ale zároveň je to také klíč k tomu, co nám doopravdy předkládá a jak funguje,“ hledá přirovnání redaktor Deníku N.

