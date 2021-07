Na nový Windows 11 existuje měsíc od uvedení přes 850 škodlivých programů. Mohou i zavirovat počítač

Během měsíce od zpřístupnění nových Windows 11 pro první zájemce se objevilo 850 variant škodlivých souborů, které na operační systém odkazují. Navštívené stránky nebo stahované soubory pod názvem Windows 11 spouští nevyžádanou reklamu, v mnoha případech neškodnou, ale mohou také otevřít přístup do hostitelova PC a zavirovat ho trojským koněm nebo vyexportovat uživatelova uložená přístupová hesla nebo cookies. Praha 22:17 28. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo společnosti Microsoft na budově v New Yorku. | Zdroj: Reuters

Analytici firmy Kaspersky narazili také na kuriozity jako třeba „odsouhlasený“ reklamní systém během instalace. Soubor sloužící k instalaci Windows 11 vypadá podle firmy celkem normálně, ale během udělování souhlasu s licenčními podmínkami nepozorný uživatel také odsouhlasí, že bude současně používat program Aktivátor, který bude spouštět reklamu. Po udělení souhlasu se nainstalují jak Windows 11, tak Aktivátor a další sponzorované aplikace.

„Uvedení nové verze operačního systému Windows vždycky vyvolá velký zájem. Lidé chtějí vyzkoušet co nejrychleji tu nejnovější verzi a zapomínají na opatrnost. Například stahují soubory z neznámých zdrojů. To je něco, co rozhodně nedoporučujeme. Útočníci jsou totiž na tenhle zájem velmi dobře připraveni,“ uvedl analytik Kaspersky Anton Ivanov.

Americká softwarová společnost Microsoft oficiálně představila novou verzi svého operačního systému na konci června. Na trhu by se měla objevit před koncem letošního roku. Majitelé aktuální verze Windows 10 budou moci na nový systém přejít zdarma. Zároveň je již možné si stáhnout testovací beta verzi Windows 11.