Podpora Windows 7 po jedenácti letech končí. Počítače s tímto systémem budou zranitelnější

Společnost Microsoft vydala poslední oficiální balíček bezpečnostních oprav pro Windows 7. V úterý tak definitivně končí podpora tohoto operačního systému, který fungoval dlouhých jedenáct let. Na celém světě přitom používá tento operační systém každý čtvrtý počítač. V Česku na něm stále jede každý pátý počítač. Odteď budou muset čelit zvýšenému bezpečnostnímu riziku ze strany hackerů. Praha 11:15 14. ledna 2020

Společnost Microsoft už nezaručuje pro uživatele Windows 7 další bezpečnostní aktualizace. Uživatelé sice na první pohled žádný zásadní rozdíl ve fungování počítače nepoznají.

Poslechněte si reportáž Petra Tichého. A také rozhovor s manažerem divize Microsoft Office společnosti Microsoft Petrem Vášou

„Microsoft již nebude vydávat nové úpravy a bezpečnostní vylepšení těchto operačních systémů. Zároveň nebudeme aktualizovat technické stránky a poskytovat telefonickou nebo e-mailovou podporu,“ vyjmenovává pro Český rozhlas Plus manažer divize Microsoft Office společnosti Microsoft Petr Váša.

Přístroje ale bez aktualizací mohou být zranitelnější při hackerských útocích. Pokud nyní lidé využívají Windows 7, není to zatím podle Tomáše Flidra z Českého institutu manažerů informační bezpečnosti nic dramatického. Důsledky se ale podle něj budou zhoršovat.

„Mít na počítači operační systém, který je aktualizovaný a který má takzvané záplaty proti známým bezpečnostním zranitelnostem, je to nejzákladnější bezpečnostní opatření. A pokud tyto zranitelnosti nebudou opravené, tak nebezpečí bude postupně vzrůstat,“ vysvětluje Flidr pro Radiožurnál.

Microsoft podle něj vydává každý měsíc opravy několika desítek slabých míst, z nich několik je opravdu kritických. „Na zranitelnosti, které už jsou opravené a na které už byly vydané ty záplaty, je poměrně snadné a laciné získat takzvané exploity, tedy metody, jak je zneužít,“ vysvětluje. „Dá se tedy očekávat, že to nebezpečí bude narůstat poměrně rychle,“ varuje.

Mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Radek Holý také upozorňuje, že riziko se od ukončení podpory zvyšuje každým dnem. „Každý uživatel by si měl být vědom vlastních rizik, brát je vážně a pracovat s nimi tak, aby vždy byly na akceptovatelné úrovni,“ uvedl.

Flidr zároveň doporučuje, aby se lidé odteď na počítačích Windows 7 vyhnuli citlivým operacím, jako jsou platby přes internet. Internetové bankovnictví mohou lidé nadále využívat, banky ale nemusí garantovat jeho správnou funkčnost.

Z Windows 7 na Windows 10. Rozhovor s Tomášem Flidrem z Českého institutu manažerů informační bezpečnosti

„Naši klienti budou moct internetové bankovnictví používat i nadále. Nicméně kvůli ukončení podpory ze strany Microsoftu, nemůžeme garantovat správnou funkčnost. Doporučujeme, aby přešli na podporovanou verzi operačního systému,“ dodává mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Končící operační systém by tak lidé měli podle Flidra vyměnit za nový.

„Není to tak složité a je možné to udělat i zdarma. Microsoft sice v současnosti licence na Windows 10 oficiálně prodává za zhruba 140 dolarů, nicméně neoficiální, ale legální možnost je updatovat na Windows 10 zdarma. A pokud někdo nechce Windows, tak může používat třeba open source operační systém jako třeba distribuci Linuxu,“ doplňuje.

Jak na Windows 10

Microsoft doporučuje jako nejjednodušší cestu k Windows 10 zakoupení nového počítače. Pokud ale chcete Windows 10 aktualizovat na svém počítači, v první řadě si ověřte, že splňuje požadavky na minimální výkon. Podrobnosti zde.

Následně si zálohujte všechny důležité soubory (fotografie, dokumenty) pro případ, že by se instalace zkomplikovala. Ze stránek firmy Microsoft si stáhněte aktualizační program. Podrobnosti tady. Najdete ho v sekci Create Windows 10 Installation Media pod tlačítkem Download Tool Now. Po spuštění programu vyberte volbu Upgrade This PC Now a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud v současně době používáte legálně zakoupenou verzi Windows 7, je šance, že se vám nově nainstalovaný systém podaří aktivovat bez nutnosti zakoupení nové licence. Dle oficiálního vyjádření společnosti Microsoft nicméně tato možnost skončila v červenci 2016. Podrobnosti zde.

V opačném případě vám nově nainstalovaný systém Windows 10 bude fungovat po omezenou dobu. Poté si budete muset zakoupit novou licenci, jejíž cena začíná na 3000 korunách.

Problémy nemocnic

Přechod na nový systém řešily také české nemocnice. Ne všechny to ale stihly, musí proto posílit bezpečnost. Windows 7 má třeba v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří celkem 112 počítačů, což je necelá polovina všech. Výměna potrvá zhruba měsíc.

„Ne všude jsou naše počítače tak výkonné, aby utáhly Windows 10 a nedošlo ke zpomalení. Máme zároveň aplikace od dodavatelů, kteří negarantují jejich funkčnost na Windows 10, tlačíme je na základě smluvních vztahů k tomu, aby nám co nejdříve tu aplikaci povýšili, aby byla funkční i na Windows 10,“ přibližuje pro Český rozhlas Brno náměstek nemocnice Jan Forbelský.

Podobně je na tom v Jihomoravském kraji nemocnice v Hustopečích. Posledních několik počítačů pak zbývá přeinstalovat v nemocnici ve Znojmě nebo v Tišnově.

Zkušenosti s hackerským útokem má z posledních týdnů benešovská nemocnice. Podle informací Radiožurnálu na ni zaútočil vyděračský počítačový virus Ryuk, původem nejspíš z Ruska. Cílí na instituce a firmy, které pracují s citlivými daty.

Obnova systémů zatím stála podle středočeského kraje 40 milionů korun. Částka ještě není konečná. Náprava systému bude podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové z ANO trvat minimálně půl roku.

Firmy podle Flidra mají ještě možnost zaplatit si prodlouženou podporu Windows 7. „Je ale poměrně drahá a také omezená. Bude trvat jenom tři roky,“ dodává.

Existují ale i další varianty. „Pokud chtějí na Windows 7 zůstat, tak nejjednodušší je odpojit přístroje od zbytku sítě, zavést jednosměrnou komunikaci ven z daného přístroje do sítě, aby z něj bylo možné přenášet data, ale nic nemohlo chodit do něj, nebo obecně zvýšený bezpečnostní dohled nad takovým zařízením,“ vyjmenovává Flidr.

V roce 2014 takto končily oblíbené Windows XP. Kdy pak skončí podpora Windows 10, zatím není podle něj jasné. Podrobnosti k tomu dodal manažer divize Microsoft Office společnosti Microsoft Petr Váša:

„Windows 10 se na rozdíl od Windows 7 řídí trochu jinými zásadami životního cyklu. Každého půl roku – vždy na jaře a na podzim – vydáváme bezplatně novou verzi Windows 10, kterou si mohou uživatelé instalovat a která je následně podporována dalších 18 měsíců. Poslední verze je z minulého podzimu s označením 1909, která bude podporována až do května roku 2021. Tímto způsobem mohou uživatelé neustále udržovat ten systém aktuální a podporovaný.“