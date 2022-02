Blíží se konec populární hry? Wordle koupil The New York Times a zvažuje zpoplatnění

Miliony uživatelů internetu se od přelomu roku baví slovní hrou s názvem Wordle. Teď se ale obávají, že o jednoduchou hru, která připomíná „šibenici“, zanedlouho přijdou. Koupila ji totiž společnost The New York Times, která naznačila, že ji do budoucna zpoplatní. New York 15:28 2. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miliony uživatelů internetu se od přelomu roku baví slovní hrou s názvem Wordle. Teď se ale obávají, že o jednoduchou hru, která připomíná „šibenici“, zanedlouho přijdou | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Ve hře Wordle má hráč šest pokusů na to, aby uhodl anglické slovo na pět písmen. Může to být podstatné jméno i sloveso, a hra mu vždycky řekne, jestli písmeno, které zvolil, umístil na správnou pozici, na špatnou, anebo se to písmeno ve slově vůbec nevyskytuje.

Hru, která přichází každý den právě s jednou novou hádankou, vyvinul loni v říjnu programátor z Brooklynu Josh Wardle původně pro svou partnerku, aby měli zábavu na společné večery.

A hra zaznamenala fenomenální úspěch. Na začátku loňského listopadu ji hrálo 90 lidí. O dva měsíce později to bylo 300 tisíc hráčů. A dnes hádají slova každý den miliony lidí.

Lidé se ale nyní o hru obávají. Wordle totiž koupila americká společnost The New York Times, která vydává mimo jiné i stejnojmenný americký deník. V prohlášení uvedla, že za ni zaplatila nižší sedmimístnou částku v dolarech, tedy v řádu desítek milionů korun.

Hra se podle vydavatele stane součástí jejího portfolia hádanek a hlavolamů, které předplatitelé mohou řešit každý den. Společnost sice řekla, že pro dosavadní hráče zůstane Wordle nejprve zdarma.

Zároveň tak ale naznačila, že ho časem zařadí za paywall, tedy že se z něj stane placený obsah, který bude sloužit jako lákadlo pro další předplatitele.

Reakce na koupi jsou na sociálních sítích smíšené. Někteří to označují za další devastující zprávu po dvou rocích pandemie koronaviru. Podle dalších udělal vývojář Josh Wardle dobře, že hru prodal právě teď, když je na vrcholu, protože za pár měsíců by mohla mít už jen zlomek ceny. Další uživatelé sociálních sítí zmiňují hry se slovy, ke kterým se lze uchýlit.