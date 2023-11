Sociální síť X může podle médií přijít do konce roku o 1,7 miliardy korun. Důvodem je protižidovský výrok

Svůj marketing na platformě X, kterou Musk koupil loni ještě pod jménem Twitter, pozastavily firmy jako Apple, Disney, Warner Bros Discovery či Lionsgate a další. Některé další společnosti navíc o stejném kroku uvažují.

Podle tvrzení X by firma mohla přijít o 11 milionů dolarů (245 milionů Kč) z reklamy, deník The New York Times (NYT) ale tvrdí, že může jít o mnohonásobně více. X čísla zveřejněná listem označila za buď zastaralá, nebo za „interní cvičení k vyhodnocení celkového rizika“.

Disney, Apple nebo IBM. Z Muskovy sítě X odcházejí velcí inzerenti, vadí jim jeho antisemitské výroky Číst článek

Celkově letos podle NYT výdaje za reklamu ze strany amerických firem na platformě klesly o téměř 60 procent.

Nejnovější pobouření vyvolala minulý týden Muskova reakce na příspěvek, podle kterého Židé podporují „nenávist vůči bělochům“. „Říkáš přesně pravdu,“ napsal k postu podnikatel.

Tento zastánce „absolutní svobody slova“, jak se sám označuje, pak začátkem tohoto týdne zažaloval organizaci Media Matters, která se zabývá sledováním médií, kvůli tomu, že podle něj platformu X pomluvila, když zveřejnila zprávu, že reklamy významných značek se na síti objevily vedle příspěvků propagujících Adolfa Hitlera a nacistickou stranu.