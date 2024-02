Rusko čeká prodej technologického giganta za miliardy dolarů. Zakladatel Yandexu se blíží k dohodě

Založil internetový vyhledávač, který je v Rusku populárnější než Google. Jeho taxi servis vytlačil ze země Uber. Pod značkou Yandex funguje rozvoz jídla, finanční služby nebo se dokonce vyvíjí umělá inteligence. Jenže zakladatel technologického gigantu Arkadij Volož už dva roky žije v zahraničí a kvůli svým protiválečným názorům se nemůže vrátit. Celou dobu se snažil vyjednat prodej ruské části Yandexu, nyní se zdá, že dohoda je nablízku. Praha / Moskva 18:45 6. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská společnost Yandex (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Yandex, podobně jako český Seznam začínal jako vyhledávač, a postupně přidával další funkce od e-mailových schránek, po distribuci jídla. Svého času chtěli vlastnit i banku. První desetiletí firmy tak bylo téměř idylické, pracovali v ní ti nejlepší lidé.

‚Na místě Rusů bych se bál.‘ Ruská tajná služba bude mít podle serveru přístup k datům taxislužby Yandex Číst článek

Kolem roku 2010 Kreml však zjistil, že jeho kontrola nad televizí už nestačí. Postupně tak začal přitahovat šrouby i u Yandexu. Nejdřív začal cenzurovat zprávy, což vedlo k odchodu části lidí, snažil se firmu také finančně dostat pod kontrolu kremelských oligarchů. Proti tomu Volož úspěšně bojoval. Se začátkem války ale bylo jasné, že to je neudržitelné.

Co se týče podmínek prodeje, šlo o velký problém. Zakladatelé, kteří žijí na Západě, to totiž nechtěli prodávat lidem na sankčních seznamech. Jde o konsorcium lidí, za kterými patrně stojí mimo jiné i ropná společnost Lukoil.

Cena prodeje se bude pohybovat patrně kolem pěti a půl miliardy dolarů – důvodem je, že část je ohodnocena na více než 11 miliard a v Rusku platí, že pokud chcete jako investor prodat zahraniční aktiva, musíte poskytnout alespoň padesátiprocentní slevu, plus tam budou ještě speciální daně z prodeje.

Volož a další zakladatelé měli už před válkou tendence expandovat do světa. Yandex ještě před rokem 2012 poměrně úspěšně působil například v Turecku, jihovýchodní Asii i Ukrajině. Také měli startupy, jako například program samořiditelného automobilu, vývoj dronů i cloudových služeb.

To vše do značné míry Voložovi zůstane. Na použití technologií dostane pětiletou licenci. Po té době si budou kód muset sami přepsat. To by neměl být problém, protože sami zaměstnávají světovou programátorskou špičku.