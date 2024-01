‚Nebojím se točit videa velmi kritická, ale zároveň osvětová.‘ Youtuber Ampérák je celebritou kutilů

Milana Ambrože z Volanova znají hlavně elektrikáři a domácí kutilové, oblíbili si ho majitelé domů, kterým spravil třeba rozbitou fotovoltaiku. Jako student trutnovské průmyslovky vyhrával soutěže, teď je celebritou na YouTube, protože natáčí kritická a osvětová videa z oblasti elektro a elektrotechniky. Lidé ho znají jako Ampéráka. Volanov (Královehradecký kraj) 23:16 5. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Na začátku mi poradili starší a zkušenější a teď už já radím ostatním,“ říká youtuber Amperák | Zdroj: archiv Milana Ambrože

Jak se zrodil Ampérák?

Ampérák se zrodil tak, že jsem se potřeboval učit novým věcem v elektronice. A jediný způsob, jak prezentovat svoje výtvory, aby to ostatní zkušenější pochopili, bylo natáčet videa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ampérák Milan Ambrož, úspěšný youtuber, kutil a elektrikář. hostem u mikrofonu Jakuba Schmidta

Vlastně mě na to navedla starší generace, co mi to dokázala vysvětlit. Byl jsem možná první člověk, který už jako malé dítě, někdy v páté třídě, věděl, co bude studovat. Bylo mi jasné, že půjdu na průmyslovku a pak na vysokou školu. Elektrika mě baví už asi od čtyř let. Líbilo se mi, co dělal taťka.

Jak jste potom začal točit videa na YouTube?

Bylo to při škole, ale tam se učí základy. Já jsem třeba sestavoval nějaká zařízení a to nefungovalo, i když bylo podle zapojení sestaveno správně. A jediný způsob, jak to s někým konzultovat, je to buď nafotit nebo natočit.

„Bavilo mne, že z toho vznikne něco zajímavého. Elektřina není vidět, ale umí toho hodně, to mě jako kluka zaujalo.“ Milan Ambrož, youtuber Ampérák

Postavil jsem zesilovač, ale nefungoval správně, tak jsem to natočil. Člověk se naučí, že nestačí jen dobře zapojit součástky na součástku, ale třeba i vodiče se musí správně natáhnout. To pak dělá zařízení funkčním.

Takže jste natočil video, že si s něčím nevíte rady? Poradili vám pak odborníci?

Poslal jsem video do odborné diskuse, kde byli starší lidé, kteří měli víc zkušenosti. Ti mi třeba řekli, že tahám dva dráty vedle sebe, a to nesmím. Vstup a výstup zesilovače nemůže vést vedle sebe, protože se na dálku ovlivňují. To byl rok 2009, kdy jsem založil svůj YouTube kanál. Na začátku mi poradili a teď už já radím ostatním.

Co vás na elektrotechnice a elektřině nejvíc baví, že jste se do ní jako kluk zamiloval?

Taťka dělal silnoproud a já jsem se pak pustil do složitějších obvodů, spíše do slaboproudu. Bavilo mne, že z toho vznikne něco zajímavého. Elektřina není vidět, ale umí toho hodně, to mě zaujalo.

Je to určitě praktické, protože si dokážete spoustu věcí sestrojit sám. Zatímco my ostatní musíme jít do obchodu pro drahou elektroniku.

To je pravda, že jsem si toho hodně vyrobil sám. Teď už se to obrací spíše k tomu, že vyrábím pouze to, co nedokážu koupit. Ale vyráběl jsem všechno možné.

Hlavně mě zaujaly světelné efekty, protože kamarád stavěl zesilovače a já světelné efekty. V tom jsem viděl něco dalšího a lepšího k zesilovači, protože to blikalo, když to hrálo.

Úspěšnost youtuberů se měří počtem sledujících. Jaký dosah máte vy se svými příspěvky?

Jedná se o odborný kontent, týkající se hlavně elektrotechniky a ještě dalších běžných kutilských činností doma. Řadí se mezi úspěšné kanály, protože mám nyní 61 tisíc sledujících a oslovit tolik lidí je docela problém.

„Hodně jsem si toho vyrobil sám. Teď už se to obrací spíše k tomu, že vyrábím pouze to, co si nedokážu koupit.“ Milan Ambrož, youtuber Ampérák

Už je to dost velké číslo, na to, že je to úzce zaměřené téma. Jsou tady samozřejmě kanály, které mají milion sledujících, což nikdy mít nebudu, protože u nás milion kutilů není. To bych musel hodně změnit tvorbu, ale nechce se mi.

Dělám, co mě baví. Když to baví mne, tak to baví i ostatní lidi. Rád bych měl 100 000 odběratelů, abych dostal YouTube Button. Než ho tedy zruší, protože už to plánují. 100 000 odběratelů má dnes už kdekdo.

Kdo se tedy na vaše videa dívá? Jsou to ti kutilové?

Většinou dejme tomu kutilové. Hlavně pánské publikum a nejčastěji zájemci o fotovoltaiku a podobně. Lidé, co se chtějí dovzdělat v tomto oboru. U mne to je velký rozdíl, protože většina youtuberů má publikum mladší, já mám starší publikum.

Co vás vlastně živí? Vaše praxe? Protože děláte fotovoltaiku jako opravář.

Měl jsem nastoupit do práce, ale přišel covid. Tak jsem si řekl, že mi zbývá jen YouTube, bylo z toho něco málo aspoň na rohlíky, abych poplatil složenky. Tak jsem se ponořil do YouTube, ale zpočátku to vydělalo jen malé peníze, třeba 3 000 měsíčně.

Řezník Mistr Málek je hvězdou youtube. ‚Děláme to postaru a poctivě, lidi si dnes udí doma sami,‘ říká Číst článek

Bylo s tím hodně práce. Pak jsem to rozjel a přišla nabídka, že půjdeme prodávat fotovoltaiky. Řekl jsem si, že počkám, uvidíme, jaké to bude. Nechci seknout s YouTubem, protože už jednou zachránil život. A bylo dobře, že jsem to udělal.

Můj hlavní zdroj příjmů a mé hlavní zaměření je nyní YouTube. A navíc mě to moc baví. Zbytek je volnočasová aktivita, takže si dělám fotovoltaiky prostě pro radost.

Fotovoltaika je oblast, která zažila v posledních letech velký boom.

S fotovoltaikou jsem začal ještě před tím boomem. Chtěl jsem vždy fotovoltaiku, mám ji asi od čtrnácti let. Jeden fotovoltaický panel, svoji první fotovoltaiku, jsem si vyrobil, protože mě to fascinovalo, že z ničeho to vyrábí elektřinu.

Chtěl jsem to zlepšovat a zlepšovat, až jsem se dostal do stadia, kdy mám vlastní fotovoltaiku, kterou jsem si sestavil. To se pak projevilo tím, že jsem měl spočítanou návratnost na nějakých deset let, přišlo zdražení elektřiny a najednou mi to kleslo na pět let.

A jestli cena nepůjde dolů, tak to mám za tři roky zpátky. Což je hezké. Dělal jsem to svépomocí a hodně levně. A mám o tom roztočená videa.

Youtuber Ampérák se věnuje i fotovoltaice. Funguje to tak, že vám lidé zavolají, když se jim rozbije něco fotovoltaického, a vy to spravíte?

Ano, také děláme servis fotovoltaiky. Děláme úplně vše ohledně fotovoltaiky. Od konzultace po řešení na klíč. Radím kutilům a točím videa, jak si to postavit svépomocí. Hodně lidí si to staví a řeší problémy.

Snažím se točit i tutoriály nebo popis a teorii, jak to dělat správně. Lidé se dopouštějí nějakých chyb a pak to vypadá jako zfušovaná fotovoltaika, ne-li hůř. Člověk musí vědět, co si může dovolit. Jsou lidé, kteří udělají šílenosti a říkají, že to nějak funguje. Ale já na to, že to sice funguje, ale mohou vyhořet, když nastane taková situace.

Poslechněte si celý rozhovor s youtuberem Ampérákem, tedy Milanem Ambrožem, v nahrávce nahoře v článku.

Milan Ambrož a Jakub Schmidt ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas