EU chce chránit děti před škodlivým obsahem u sdílených videí na YouTube i u dalších videoportálů

Služby na sdílení videa jako je YouTube budou muset lépe chránit děti před škodlivým obsahem. Půjde například o omezení reklamy na některé druhy zboží. Počítá s tím evropská legislativa, kterou musí nejpozději letos v září přijmout i Česko. Zástupci internetových firem ale varují, že v praxi jsou některá opatření jen těžko proveditelná. Praha/Brusel 8:57 10. ledna 2020

„Dnes tyto služby nijak regulované nejsou, nicméně se službami, které regulované jsou, jako je například televizní vysílání, se tyto služby svou podobou přibližují, je tedy třeba zajistit dostatečnou úroveň ochrany i v tomto dosud neregulovaném segmentu služeb,“ říká pro Radiožurnál ředitel odboru médií a audiovize ministerstva kultury Artuš Rejent.

Provozovatelé videoportálů tak budou muset umožnit uživatelům nahlašovat reklamy a závadný obsah nebo zavést rodičovskou kontrolu a ověřování věku.

Zástupci internetových firem vítají snahu chránit děti před nebezpečným obsahem, upozorňují ovšem, že některá opatření nemusí v praxi spolehlivě fungovat.

Co je škodlivé

„Pokud jde o rodičovskou kontrolu nebo ověřování věku, tak to jsou opatření, která seriózní provozovatelé už aplikují, ale samozřejmě dostáváme se zde před otázku, zda takto ověřený věk je dostatečná kontrola, zda takto ověřený věk je skutečný, anebo je potřeba zavést nová opatření, která ale s sebou nesou vedlejší účinky, že třeba budeme nuceni sbírat příliš mnoho osobních údajů,“ vysvětluje Jana Břeská ze Sdružení pro internetový rozvoj, kam patří internetové firmy, vydavatelé nebo operátoři.

Nejasná může být podle Břeské i definice škodlivého obsahu a rozpoznávání nahrávek, které by jej mohly obsahovat. Třeba YouTube spoléhá na to, že na videa nevhodná pro děti upozorní diváci nebo přístup k nim omezí sami autoři. Pro děti pod 13 let pak Google, který videoportál vlastní, nabízí upravenou verzi YouTube Kids.

„V této službě mají rodiče mnoho nástrojů, jak svým dětem nastavit zdravé návyky a hranice ve světě online videa. A navíc reklama v YouTube Kids podléhá přísnějším pravidlům než na hlavní platformě YouTube,“ říká mluvčí českého zastoupení Googlu Alžběta Houzarová.

Pokuta až půl milionu

Nad videoporátly by přitom podle návrhu zákona měla dohlížet Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Mohla by je dokonce pokutovat, a to až do výše půl milionu korun.

„Zde tedy není snahou postihovat umístění obsahu jako takového, ale ubezpečit se, že skutečně fungují nástroje, které o tom obsahu poskytnou uživatelům informace, a nástroje, jak ho případně nahlásit nebo ohodnotit,“ říká Arnošt Rejent z ministerstva kultury.

Novými pravidly se musí řídit všechny země Evropské unie. Každý stát pak bude dohlížet na ty služby, které v něm formálně sídlí. Zákon poslalo ministerstvo kultury k připomínkám, schválit ho musí Česko nejpozději letos v září.

Na tom, kde všude je služba fakticky dostupná, záležet nebude. Pod tuzemské úřady tak zřejmě spadnou například česká online úložiště souborů, která zároveň umožňují přehrávání videí. Ale také jedna z celosvětově nejnavštěvovanějších pornostránek, která oficiálně sídlí v Praze.