Laserové zbraně i pití krve. YouTube se potýká s konspiracemi, šíření videí napomáhá jeho algoritmus

Nejtragičtější požár v historii Kalifornie způsobily laserové zbraně. Někdejší ministryně zahraničí a demokratická prezidentská kandidátka z voleb 2016 Hillary Clintonová pije krev malých dětí. Přeživší student je herec placený Georgem Sorosem. To jsou jen některé dezinformace a konspirační teorie, které mají na videoportálu YouTube miliony zhlédnutí. Pro platformu to představuje problém. Praha 19:32 20. ledna 2019

Podle odborníků, kteří se zabývají informačními technologiemi, tkví potíž v algoritmu, tedy v tom, jak portál funguje a jaká videa nabízí.

YouTube by přitom měl „problematický obsah“ mazat, jak před rokem slíbila jeho šéfka Susan Wojcickiová.

David Slížek, šéfredaktor serveru Lupa.cz, říká, že se YouTube snaží problém řešit lidskými moderátory. „Ale ti nemusí znát všechny kontexty a rozhodnout správně. Je to téměř neřešitelná situace,“ vysvětluje.

Jak se správně chová oheň?

Jedna z rozšířených dezinformací se vztahuje k nejtragičtějšímu požáru v historii Kalifornie. Ten loni v listopadu zasáhl plochu 620 kilometrů čtverečních, vyžádal si na 85 mrtvých a popelem kvůli němu lehlo kolem 19 000 budov, a to včetně historického důlního města Paradise.

Během chvíle se na YouTube objevily první příspěvky, které vysvětlovaly, kdo „doopravdy“ požár způsobil. Podle konspiračních teorií mělo jít o armádní letadla vybavená tajnými laserovými zbraněmi.

Vše měli podle autorů příspěvků zosnovat demokraté, aby zakryli volební podvody, případně uvolnili místo pro výstavbu nové vysokorychlostní železniční tratě.

Snímek z loňského ničivého požáru v Kalifornii | Zdroj: Reuters

Videa měla miliony zhlédnutí a YouTube se stal klíčovou platformou pro šíření „DEW teorie“ (z anglického direct-energy weapons, zbraně se směřovanou energií, pozn. red.), napsal server Motherboard.

Jádrem dezinformace se stalo údajné nepřirozené chování požáru. Na některých snímcích je vidět, že shořely pouze domy, zatímco les je téměř netknutý. Jinde zůstaly uprostřed zčernalých pahýlů ostrůvky zelených stromů.

Takové jevy se objevovaly již v minulosti a nejsou nijak výjimečné. V roce 2015 například server BBC informoval o skupině cypřišů, která odolala lesnímu požáru ve španělské provincii Valencie.

Nijak neobvyklé není podle odborníků ani to, že shoří pouze domy, protože od uhlíků roznášených větrem chytne například suché listí v okapech. Podobně tomu bylo i v Kalifornii, uvedl list Los Angeles Times.

Pizzerie a brokovnice

Další z teorií, která je na jiných sítích okrajová a k jejímu šíření slouží právě YouTube, je Frazzledrip. Podle ní měly někdejší americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová a její exporadkyně Huma Abedinová pít během satanistického rituálu dětskou krev. Z toho měla být pořízena nahrávka, která ovšem nikdy neexistovala, jak upozornil server Vox.

Frazzledrip se, tak jako většina konspirační teorií, neobjevil zčistajasna, ale je pokračováním tzv. pizzagate. Ta se šířila během prezidentského klání v roce 2016 a tvrdila, že demokraté zneužívají děti.

V reakci na tyto informace se osmadvacetiletý Edgar Maddison Welch vydal do jedné z washingtonských pizzerií, kde měly být děti drženy. Vyzbrojen pistolí, brokovnicí a poloautomatickou puškou AR-15, která je civilní verzí útočné pušky M16, se je snažil zachránit. Ačkoliv při incidentu došlo ke střelbě, nikdo nebyl zraněn a Welche zadržela policie.

Událost nicméně rozvířila debatu mezi americkými politiky a pozornost se začala postupně stáčet k YouTube. Střelec totiž měl sledovat konspirační teorie o pizzagate a nabádat své přátele, aby se na videa také podívali.

Placený student-herec

Ani dva roky od incidentu si ale YouTube nedokázal s dezinformacemi a konspiračními teoriemi poradit, jak v nedávné obsáhlé reportáži napsal americký deník The Washington Post.

Podle reportáže server slouží k šíření lživých a konspiračních videí. Uživatelé sociálních sítí Gab a 4chan používají odkazy na YouTube ve větší míře, než na jakoukoli jinou webovou stránku. Tyto sociální sítě „svobodného projevu“ jsou přitom oblíbené mimo jiné i mezi skupinami šířícími nenávist.

Na síti Gab byl registrován například střelec z Pittsburghu, který loni v říjnu vtrhl do synagogy, kde zabil 11 lidí a dalších šest zranil. Využíval ji k šíření nenávistných výhrůžek vůči židům.

Novináři listu The Washington Post následně nahlásili YouTube 16 lživých videí o Frazzledrip, avšak společnost smazala jen jedno z nich.

„YouTube je platformou pro svobodu slova, kde každý může nahrát videa. Ta spadají pod naše zásady, které přísně vyžadujeme,“ reagovala společnost ve vyjádření pro The Washington Post.

Šéf Googlu Sundar Pichai | Foto: Jim Young | Zdroj: Reuters

Reportáž nicméně neunikla americkým zákonodárcům, kteří se během slyšení v Kongresu ptali šéfa Google, pod který YouTube od roku 2006 patří, co proti šíření dezinformací dělá. „Máme jasně danou politiku a za poslední rok jsme pokročili v mnoha oblastech. Například v oblastech jako jsou terorismus, ochrana dětí a podobně,“ reagoval Sundar Pichai.

Podle šéfredaktora serveru Lupa.cz Davida Slížka záleží na tom, jaká pravidla si daná služba nastaví. „Neřekl bych, že YouTube je na tom hůř než například Facebook. Je to otázka toho, jak se k tomu snaží firmy v PR stavět. A Facebook je pod největším tlakem. Tvrdí, že něco dělá, ale výsledky jsou velmi podobně tristní jako u YouTube a dalších firem,“ míní.

Ověřený dezinformátor

Existují ale i další příklady, kdy platforma YouTube přispěla k šíření dezinformací. Jeden z nich souvisí s loňskou tragickou střelbou na střední škole v Parklandu na Floridě.

V kategorii Trendy se na prvním místě objevilo video, podle něhož byli přeživší studenti, kteří požadovali přísnější zákony na držení zbraní, ve skutečnosti nastrčení herci placení finančníkem maďarského původu Georgem Sorosem. YouTube video stáhlo, ale další s podobným obsahem zůstaly.

Šéfka YouTube Susan Wojcickiová | Foto: Eric Gaillard | Zdroj: Reuters

YouTube se přitom stává stále důležitější platformou, a to nejen pro mladé publikum. Pětina Američanů v listopadovém průzkumu Pew Research Center odpověděla, že „YouTube je velmi důležitý k pochopení světa“.

A dalších 34 % zaškrtlo odpověď „trochu“. Dvě třetiny uživatelů se pak někdy setkaly s videem, které je nepravdivé.

Řešení podle odborníků není snadné. Server funguje na základě algoritmu, který konkrétní videa propaguje. „Centrem víru všech těchto věcí je často YouTube,“ řekl The Washington Post k nenávistnému obsahu Jonathan Albright z Kolumbijské univerzity.

Radikální videa za peníze?

Uznávaná akademička Zeynep Tüfekçiová ze Severokarolínské univerzity ve sloupku v The New York Times popsala, jakým způsobem YouTube funguje.

Během sledování politických videí z kampaně Donalda Trumpa podle ní platforma začala nabízet radikálnější a radikálnější příspěvky, následně dezinformační videa.

Důvodem je nastavení algoritmu, který se snaží udržet pozornost diváků co nejdéle. „Přes všechnu vznešenou rétoriku Google zprostředkovává reklamy. Prodává naši pozornost společnostem, které za to platí. Čím déle lidé zůstanou na YouTube, tím více peněž Google vydělá,“ napsala Tüfekçiová.

Americká banka Morgan Stanley loni v květnu ocenila YouTube na 160 miliard dolarů (v přepočtu necelé 3,6 bilionu korun), tedy na více než General Electric, IBM nebo PepsiCo.

Vedení YouTube se hájí tím, že je téměř nemožné procházet veškerý obsah a ihned ho mazat. S tím souhlasí i David Slížek: „Na velkých platformách jako jsou YouTube nebo Facebook přibývá neskutečné množství obsahu a kontrolovat veškerý obsah je docela těžké.“

Otázkou rovněž je, jak odstraňovat problematické příspěvky, ale zároveň ponechat dostatečný prostor pro svobodné vyjadřování. Pokud by byla laťka nastavena příliš vysoko, mohlo by to pro firmu být likvidační.

„Je to otázka vyvažování pravidel z řady úhlů pohledu tak, aby se služby úplně nezabily. Na druhou stranu tak, aby se nešířily brutální věci - ať už teroristické, nebo fake news. Hledání té hranice je v nedohlednu,“ dodává Slížek.

Ředitelka YouTube Wojcickiová už dříve slíbila, že společnost proti fake news podnikne „určité kroky“. V loni březnu například představila prokliky, jež vedou z videí na internetovou encyklopedii Wikipedia, kde jsou konspirační teorie uvedeny na pravou míru.