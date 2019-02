Bezpečné sledování videí a rodičovská kontrola. V Česku startuje aplikace YouTube Kids

Necháváte děti sledovat pohádky na internetu, ale bojíte se, jaká další videa by tam mohly najít? Od čtvrtka s tímto problémem může pomoct aplikace YouTube Kids. Po celém světě už ji používá přes 14 milionů lidí a od čtvrtka je dostupná i v Česku. Aplikace je oproti té běžné snáze ovladatelná - rodičům ale nabízí několik možností, jak trochu více dohlížet a kontrolovat, jaká videa jejich děti sledují. Praha 19:26 21. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace je určená rodičům, kteří mají obavy, že by děti kromě pohádek mohly na internetu najít i jiná, nevhodná videa. | Foto: repro youtube.com

„Abyste oficiálně mohli sledovat YouTube, tak by vám mělo být alespoň 13 let. Jenže z toho, co jsme viděli u uživatelů, spousta rodin se na klasickou verzi dívala právě se svými dětmi. Proto jsme jim chtěli dát prostředí, které bude v první řadě bezpečné,“ vysvětluje Radiožurnálu Pavla Grigarová z českého zastoupení společnosti Google.

YouTube Kids lze od čtvrtka v Česku a na Slovensku stáhnout jako aplikaci do chytrého telefonu nebo tabletu. A to jak na operačním systému Android, tak na iOS. V aplikaci děti najdou oblíbené pohádky, písničky, ale taky výuková videa. Obsah vhodný pro malé diváky vybírají počítačové algoritmy - zároveň ale aplikace umožňuje rodičům, aby kontrolovali a případně i upravovali, na co se jejich dítě dívá.

„V pravém dolním rohu najdou funkci zámečku, kde se schovává všechno nastavení. Aby se tam nedostaly i děti, tak je tam samozřejmě nějaký prvek kontroly, buď jednoduchý matematický příklad, nebo vlastní heslo,“ pokračuje Grigarová.

Dohled rodičů

Rodiče mají možnost nastavit až osm profilů a u nich regulovat, jaký obsah můžou děti sledovat a třeba i to, jestli smí v aplikaci vyhledávat.

„Třeba u syna Honzíka, kterému jsou jen dva roky, jsem si zvolila variantu, že nechci mít možnost vyhledávání a chci tam mít jen obsah, který jsem sama vybrala. A můžu ho dál spravovat,“ vysvětluje Pavla Grigarová.

Nastavit může rodič třeba i to, jak dlouho smí dítě aplikaci používat. „Můžu nastavit, že chci, aby se dítě nedívalo 15 nebo 30 minut. Potom nemusím být tím ‚zlým‘ rodičem, ale aplikace se sama zastaví.“

Zároveň může rodič jakékoliv video v některém z profilů zakázat. Dětem je uzpůsobený nejen obsah videí, ale třeba i reklamy.

„Speciálně kategorie jídla a pití se tam ani nedostane. Navíc reklamy nejsou ani prokliknutelné, jako to známe z klasického YouTube, to znamená, že děti neodvádí někam dál,“ uzavírá Grigarová.