Platí nová pravidla na YouTube. V USA vyvolala veřejnou debatu, podle odborníků nefungují

Nová pravidla YouTube pro boj s nenávistným obsahem platí teprve den, v USA však už stihla vyvolat nespočet otázek ohledně jejich vymáhání. Platforma pro sdílení videí začala ve středu deaktivovat kanály propagující nacistickou ideologii, také ale například zablokovala zobrazování reklam na kanále nezávislého novináře, který dokumentuje aktivity extremistů. Podle odborníků YouTube situaci nezvládá a měl by být otevřenější. San Francisco 23:07 6. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová pravidla YouTube pro boj s nenávistným obsahem platí teprve den, v USA však už stihla vyvolat nespočet otázek ohledně jejich vymáhání (ilustrační snímek) | Foto: Fotobanka Pixabay

Server ve středu oznámil zintenzivnění boje proti nenávistnému obsahu a informoval, že začne mazat například videa popírající holokaust či hájící diskriminaci na základě pohlaví, rasy, vyznání či sexuální orientace.

Také slíbil, že zakročí proti tvůrcům, kteří se opakovaně „otírají“ o hranice stanovené uživatelskými podmínkami, a to tak, že na jejich videích odstaví zobrazování reklam a tudíž jim odstřihne zdroj příjmů.

Laserové zbraně i pití krve. YouTube se potýká s konspiracemi, šíření videí napomáhá jeho algoritmus Číst článek

„Středeční vstup nových pravidel v platnost následovaly chaotické tweety tvůrců s fotkami e-mailů od YouTube, které je informovaly, že porušují pravidla,“ popsal situaci web BuzzFeed News. Čistka se dotkla představitelů krajní pravice v USA i v Evropě, ale také zmíněného nezávislého novináře Forda Fishera. O kanál přišel i akademik Scott Allsop působící na soukromé britské škole v Bukurešti.

„YouTube mě zablokoval za ‚projevy nenávisti‘, myslím, že to je kvůli videím o nacistické politice, která obsahovala projevy nacistických vůdců,“ uvedl Allsop na twitteru.

Crowder vs Maza

Největší pozornost ale přitahuje případ konzervativního komentátora Stevena Crowdera a novináře z webu Vox Carlose Mazy. Maza, který se netají homosexuální orientací, minulý týden upozornil na téma nenávistných projevů na YouTube sérií twitterových příspěvků o Crowderovi, který jej rutinně ve svých videích častuje homofobními urážkami. Crowderův kanál má aktuálně přes 3,5 milionu fanoušků a někteří z nich Mazu bombardují nevyžádanými zprávami na twitteru i skrze jiné kanály.

YouTube nejdříve Mazovi sdělil, že proti Crowderovi nezakročí, ačkoli jeho výroky jsou „zjevně zraňující“. Brzy na to ale přišel s dalším prohlášením, kde informoval, že kvůli „vzorci odporných činů“, které „poškozovaly širší komunitu“, zastaví na Crowderově kanále přehrávání reklam.

Přistáli Američané na Měsíci? Patrik Kořenář se na YouTube snaží bořit mýty a konspirační teorie Číst článek

Kauzy už si všiml i americký republikánský senátor Ted Cruz, který na twitteru chybně tvrdí, že YouTube Crowdera „zakázal“. „Přestaňte si hrát na Boha a umlčovat hlasy, s nimiž nesouhlasíte. Tohle neskončí dobře,“ vzkázal platformě na sdílení videí.

Podobná obvinění z umlčování konzervativních hlasů už proti sociálním médiím vznášel i americký prezident Donald Trump a politický rozměr již tak složitý boj s problémovým obsahem na internetu ještě více komplikuje.

Transparentnost

„Tohle je významný faktor v tom, proč je pro platformy tak obtížné bojovat s obtěžováním, dezinformacemi a dalšími toxickými jevy. Jsou tady totiž politické síly, které z toho těží a snaží se veškeré pokusy prezentovat jako politicky zaujaté,“ komentovala Cruzova slova akademička Kate Starbirdová působící na Washingtonské univerzitě v Seattlu.

„Crowderova videa zjevně obsahují cílené obtěžování, které by jiným s menším finančním či politickým vlivem neprošlo,“ uvedl na twitteru bývalý šéf bezpečnosti ve Facebooku Alex Stamos.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

„Mým hlavním doporučením pro YouTube by v tuto chvíli bylo, aby se v odvětví stali lídry a vnesli mnohem více transparentnosti do toho, jak činí podobná rozhodnutí... Teď už se nemohou vyhnout tomu, že budou svým vlivem formovat politický diskurz,“ dodal.

Podobně se v rozhovoru s deníkem The Washington Post vyjádřil další akademik Tarleton Gillespie. „Je načase, aby platformy radikálně přehodnotily své cíle a svůj dopad na veřejnost. Rozhodně by měly zmenšit mezeru mezi svými deklarovanými pravidly a tím, jak je skutečně vymáhají. (...) Ale také by měly přiznat, že každé rozhodnutí při moderaci obsahu je politické a nemělo by být jen na nich. Veřejně probírané hodnoty se nejlépe formují, když se o nich veřejně diskutuje,“ řekl.