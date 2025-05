Za slevy zaplatíte ztrátou soukromí. Obchodníci sbírají údaje o vašich nákupech a poloze, varuje Antivirus

Obchodníci se od papírových letáků a plastových kartiček přesouvají k mobilním aplikacím. V nich se přihlásíte k věrnostním programům, které nabízejí slevy, výhody nebo sběr věrnostních bodů. Výměnou za to však po uživatelích požadují osobní informace - jméno, bydliště, datum narození nebo telefonní číslo. „Podle toho nám přizpůsobují různé slevové akce. Tyto informace jim také pomáhají lépe plánovat zásobování prodejen zbožím,“ říká Magdoňová. Praha 18:06 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obchodníci sbírají údaje o vašich nákupech a poloze, varuje Antivirus (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Prakticky každý velký obchodní řetězec už dnes má svou mobilní aplikaci. V ní se přihlásíte k věrnostnímu programu, který vám nabízí slevy, výhody, sbírání věrnostních bodů nebo přehled předchozích nákupů. Aplikací se prokazujete i u pokladny, kde díky tomu získáte slevy,“ popisuje princip věrnostních programů Jana Magdoňová.

V čem je háček? „Každý známe rčení ‚nechci slevu zadarmo‘. Supermarkety pro využití slevových programů požadují naše osobní informace, tedy informace o tom, kde bydlíme, jak se jmenujeme, kdy jsme se narodili a třeba náš mobil nebo e-mail,“ vysvětluje Jan Cibulka.

Podle redaktorů Antiviru tyto informace obchodníci používají ke sledování nákupů zákazníků v čase. „Podle toho nám přizpůsobují různé slevové akce. Tyto informace jim také pomáhají lépe plánovat zásobování prodejen zbožím,“ říká Magdoňová.

Nedobrovolné věrnostní programy

„Bez slevových aplikací se nákup dost prodraží, a to někdy o desítky procent. To už může být v Česku, kde jsou ceny potravin docela vysoké, problém pro lidi, kteří nemají peněz nazbyt,“ poznamenává Jan Cibulka. Někteří lidé si tak podle redaktora nemohou vybírat, zda se věrnostního programu zúčastní, nebo ne.

„Letos se proto Úřad pro ochranu osobních údajů chce na věrnostní programy zaměřit. Bude zkoumat, jestli jsou vzhledem k rozdílným cenám opravdu tak dobrovolné,“ doplňuje Magdoňová.

Obchodníci se navíc od papírových letáků a plastových kartiček přesouvají právě k mobilním aplikacím, což může znevýhodňovat některé skupiny obyvatel.

„Třeba ty, co nemají rádi technologie, jsou pro ně příliš složité nebo nemohou používat chytrý mobilní telefon, to znamená třeba lidi se špatným zrakem nebo špatnou motorikou,“ vyjmenovává redaktor.

Marketing a cílené reklamy

Co konkrétně věrnostní aplikace o zákaznících sbírá? „Určitě jsou to informace, které jste vyplnili při registraci – jméno, datum narození, adresa, e-mail a telefon. Věrnostní program také ukládá historii vašich nákupů. Sama mobilní aplikace pak může sbírat informace, na co se v ní díváte, na co klikáte, které zboží si prohlížíte. V některých případech aplikace sbírá i to, kde se pohybujete,“ upozorňuje Magdoňová.

„A ve chvíli, kdy aplikace tyto informace zjistí, je může odeslat na servery obchodníka. Ten potom informace používá třeba právě k marketingu. Dokonce některé z aplikací předávají informace o vás i Facebooku, aby na vás následně obchodníci mohli zaměřovat reklamy i tam,“ popisuje Jan Cibulka.

Vymyslete si jméno

Je možné ušetřit a nepřijít přitom o své soukromí? Lze se bránit?„Pokud si nenecháváte zboží doručovat na adresu, nemusíte vyplňovat své skutečné jméno a adresu. Zkrátka si něco vymyslete. Pokud chcete svou digitální stopu u obchodníka čas od času vyčistit, tak věrnostní účet smažte a založte si nový. Jen si dejte pozor, abyste použili jiný e-mail,“ radí redaktorka Antiviru.

„A určitě si zjistěte, zda nemůžete věrnostní program používat bez mobilní aplikace, třeba jako plastovou kartičku nebo přes webové stránky obchodníka, protože přes web toho o vás obchodník zjistí o něco méně než přes mobilní aplikaci,“ dodává Cibulka.