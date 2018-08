Zdravotníci, horská služba i vodní záchranáři. Mobilní aplikace Záchranka má novou funkci

Mobilní aplikace Záchranka umožní lidem přivolat si stisknutím nouzového tlačítka zároveň pomoc zdravotníků i vodních záchranářů. Vylepšenou aplikaci ve čtvrtek představili zástupci Zdravotnické záchranné služby a Vodní záchranné služby ČČK v Pasohlávkách na Brněnsku. V tiskové zprávě to za Záchranku uvedla Klára Majíčková. Pasohlávky (Brněnsko) 12:28 9. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace Záchranka | Zdroj: Záchranka

Spolupráce bude fungovat na stejném principu jako s horskou službou, která se k aplikaci přidala letos v zimě.

Aplikace 'Záchranka' zavolá 155 a pošle údaje o poloze zraněného Číst článek

„Aplikace sama rozpozná, že se volající o pomoc nachází na vodní ploše nebo ve vzdálenosti do 300 metrů od vodní plochy, tedy třeba i v kempu. A kromě toho, že zašle nouzovou zprávu a zavolá příslušné krajské zdravotnické záchranné službě, dostane avízo o události i Vodní záchranná služba ČČK, která danou oblast zajišťuje, a to formou automatické SMS, e-mailu i datové zprávy do mobilního telefonu GINA na základně,“ uvedl autor aplikace Filip Maleňák.

Aplikace pokryje 16 vodních ploch a jejich okolí, které Vodní záchranná služba ČČK dozoruje. Jde o Novomlýnskou nádrž - Pavlov, Novomlýnskou nádrž - Pasohlávky, Lipno - Dolní Vltavici a Modřín, Slapy, Orlík, Hracholusky, Dalešice, Těrlickou přehradu, Rozkoš, Nechranice, Slezskou Hartu, Pastviny, Seč, Hlučín a Mšeno.

Aplikace umožňuje volajícího lokalizovat na jednotky metrů. Její použití zkrátilo dojezdové časy záchranářů. Informace o ohroženém člověku si nemusejí mezi sebou předávat a mohou okamžitě jednat.

ČVUT vyvinula program na rozpoznávání rostlin a hub. Rostliny už rozpozná lépe než experti Číst článek

„Tento typ předávání informací se ukázal ve spojitosti s horskou službou jako velmi účinný, z 50 volání denně se zhruba deset týká i horských oblastí, a tedy i horské služby. Doufáme, že pro vodní záchranku budou informace o volajícím z aplikace, především pak jeho polohové údaje, stejně přínosné,“ uvedl Maleňák.

Počty zásahů Vodní záchranné služby ČČK podle Majíčkové ukazují, že by aplikace mohla pomoci až v 800 případech ročně. V loňském roce vyjížděla vodní záchranka k 619 zdravotnickým a 87 technickým zásahům. Letošní čísla budou ještě vyšší, v polovině sezony vyjížděla Vodní záchranná služba ČČK už k více než 400 případům.

Aplikace Záchranka funguje asi dva roky, do svých telefonů si ji nainstalovalo více než 680 000 uživatelů. Pro uživatele i záchranáře je zdarma, celý projekt má neziskový charakter a podporují ho soukromé subjekty. Autor aplikace Maleňák ji původně začal vyvíjet jako svou bakalářskou práci.