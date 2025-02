Zákaz čínského DeepSeeku. Američtí politici chtějí následovat Austrálii a další státy

Američtí zákonodárci chtějí zakázat čínskou aplikaci umělé inteligence (AI) DeepSeek ve vládních zařízeních, píše na svém webu deník The Wall Street Journal (WSJ). Mají obavy, že by mohla čínské vládě poskytovat údaje o jejích uživatelích. Návrh zákona, za nímž stojí demokratický poslanec Josh Gottheimer z New Jersey a republikánský poslanec Darin LaHood z Illinois, má být představen ve čtvrtek.

