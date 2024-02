Zákaz ‚hackovací hračky‘ Flipper Zero? Zařízení v Kanadě údajně napomáhá při krádežích aut

Přístroj Flipper Zero, který se nevyužívá pouze v Kanadě, ale po celém světě, bude nejspíš zakázán. Kanadská vláda se tak rozhodla kvůli zlodějům, kteří přístroj začali využívat při krádežích automobilů.

Údajně jim dokáže pomoct se zjišťováním kódů z bezkontaktních klíčů. Výrobci přístroje ale tvrdí, že to možné není, protože systém v autech je už od 90. let natolik zabezpečený, že ho Flipper Zero neprolomí.

Podle Petra Koubského z Deníku N jsou jakékoliv zákazy v tomhle případě nesmyslné „Skuteční zločinci používají bezpochyby daleko pokročilejší zařízení, toto je hračka. Zábavná a zajímavá. Přiznám se, že bych ji docela rád měl doma na hraní, ale není to nic, s čím by se dalo způsobit nějaké skutečné bezpečnostní průniky nebo škody,“ říká Koubský.

Některé technologie ale opravdu úplně neprůstřelné nejsou a Flipper Zero částečně slouží i k tomu, aby poukazoval na tyto bezpečnostní nedostatky. Podle Koubského platí, že když je nějaký přístroj nebo software možné napadnout pomocí Flipper Zero, tak ho opravdoví zločinci dokážou prolomit už dlouho.

Ve Spojených státech například přibývá zločinců, kteří pomocí elektronických chytrých zařízení narušují Wi-Fi sítě v bytech nebo domech, které chtějí vykrást. Spousta bezpečnostních zařízení je připojena právě k Wi-Fi sítím a jejím narušením nebo odpojením se zařízení mohou poškodit.

„Rozhodli jsme se, že na tyto technologie, nejen na bezdrátové, ale na digitální technologie obecně, budeme hodně spoléhat. Hodně se jim svěříme, a tím na sebe přebíráme i rizika, která přinášejí. Je to líc a rub mince. Jedno bez druhého prostě nejde a ten rub nepřestane existovat kvůli tomu, že se kdekoliv na světě zakáže Flipper Zero,“ komentuje Koubský.

