‚Zákaz netolerujeme, odcházíme na jinou čínskou síť.‘ Statisíce Američanů přešly z TikToku na RedNote

TikTok – platforma pro krátká videa a mezi sociálními sítěmi a aplikacemi obrovský fenomén posledních let. Už brzy by ale mohla být ve Spojených státech zakázaná kvůli údajnému napojení na vládu v Pekingu. Podle amerických úřadů představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Američané si už v předstihu hledají za TikTok náhradu a houfně se přesouvají na jinou sociální síť, a to také čínskou.

