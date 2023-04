Zákaz TikToku? Rychle by přišla náhrada, říká expert. ‚Nebezpečná je role Číny,‘ oponuje europoslankyně

Měly by západní státy zakázat online službu TikTok? Europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová věří, že právě původ služby je důvodem k opatrnosti vůči TikToku, odborník na kybernetickou bezpečnost Petr Špiřík považuje za problematičtější samotný princip aplikace, který je shodný s konkurenčními západními online službami. Pro a proti Praha 14:53 16. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Omezování aplikace TikTok v západních zemích pokračuje | Foto: Jonathan Raa | Zdroj: Reuters / NURPHOTO

„TikTok je bezpečnostní hrozbou pro státní instituce i naše státní zřízení, takže nějaké kroky proti němu by určitě podniknuty být měly,“ uvádí v Pro a proti pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

Je třeba ve státních společnostech a firmách zakázat TikTok pro zlepšení kybernetické bezpečnosti v Česku? Debatují odborník na kybernetickou bezpečnost Petr Špiřík a europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti)

Partner společnosti Price Waterhouse Coopers pro kybernetickou bezpečnost Petr Špiřík nepovažuje hrozbu TikToku za odlišnou od jiných online aplikací, které mohou nejen státní zaměstnanci na svých zařízeních používat.

„U TikToku ale hraje roli Čína, Čínská komunistická strana a režim, který v zemi je. Tam existuje zákon o státní bezpečnosti, který ukládá firmám povinnost součinnosti, tedy předávat režimu data, pokud si o ně zažádá. Také víme, že Čína je ochotna udělat cokoli pro to, aby přenesla svou propagandu směrem do firem,“ upřesňuje politička.

To, zda vnímáme Čínu jako bezpečnostní hrozbu, je spíš politický a strategický postoj, upozorňuje expert.

„Podle závěrů studií zkoumajících TikTok není tento nebezpečnější víc než libovolné jiné srovnatelné aplikace.“ Petr Špiřík

„Pokud přijmeme tezi, že hrozbou je, tak nejen TikTok, ale i další software a hardware z Číny jsou na stejné úrovni. Pokud máme problém s Čínou, buďme konzistentní a dívejme se na tyto technologie komplexně na všechny,“ říká Špiřík.

„Ale my jsme velice konzistentní v přístupu k Číně,“ namítá Gregorová. „Česko bylo první, které doporučilo nepouštět firmy jako Huawei do budování svých 5G sítí. Začali jsme u hardware a nyní se začíná mluvit i o software. A protože TikTok je na trhu momentálně největší, tak se mluví primárně o něm.“

Rozlišujme rozdíly v bezpečnosti technologie samotné a čínského právního prostředí, žádá Špiřík.

„Nejsem zastánce například Facebooku, ale společnost Meta se už dřív pod tlakem veřejnosti dostala pod větší kontrolu. “ Markéta Gregorová

„Podle závěrů studií zkoumajících TikTok není tento nebezpečnější víc než libovolné jiné srovnatelné aplikace. Hrozba skutečně je o právním rámci.“

„Nejsem zastánce například Facebooku, ale společnost Meta se už dřív pod tlakem veřejnosti dostala pod větší kontrolu. Sama zveřejňuje mnohem víc údajů a dávají najevo, jak chrání svoje data. To neznamená, že jsou lepší, ale máme pořád víc informací než z Číny,“ srovnává konkurenční online hráče politička.

Rozdíl mezi TikTokem a dalšími online službami není podle experta v tom, že by TikTok měl výrazně jiný algoritmus co do záměru. „Ten je pořád stejný: udržet pozornost a servírovat co nejvíc reklamy. TikTok je ale ve svém formátu krátkých videí úspěšnější, než je dnes Facebook se svým starým modelem.“

„Pokud by argumentem pro zákaz TikToku byla snaha ochránit naše děti, snížit množství sebevražd, poruch pozornosti a další dopady na vyvíjející se dětský mozek, je to legitimní debata i pro další služby. Ale útok na jednu aplikaci, nikoli na princip, je problematický, protože když dosáhnete zákazu, tak za půl roku nám někdo druhý v pořadí vyroste do stejného problému,“ vysvětluje Petr Špiřík.

Europoslankyně souhlasí, že problematické dopady mají i jiné online služby. „Z nějakého důvodu je ale momentálně víc prioritizována bezpečnost státu vůči hrozbě Číny než mentální zdraví uživatelů. Nejsem si ale vědoma, že by v Evropském parlamentu měla třeba společnost Meta tak silný vliv, aby mohla zrušit svou konkurenci,“ vylučuje možnost konkurenčního boje v tažení proti TikToku Markéta Gregorová (Piráti).

Poslechněte si celou debatu v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.