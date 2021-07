Západ obvinil Čínu z hackerských útoků. Nedávné útoky zasáhly i Česko

Spojené státy, Evropská unie a Británie v pondělí vznesly obvinění proti Číně v souvislosti s nedávnými hackerskými útoky včetně rozsáhlé kampaně, která využila zranitelnosti e-mailového systému společnosti Microsoft. Podle Washingtonu čínská vláda využívá „nájemné hackery“, kteří provádějí útoky pro stát vedle aktivit pro vlastní obohacení. Londýn a Brusel hovoří o nezodpovědném počínání Pekingu a vyzývají jej ke změně přístupu. Londýn 17:51 19. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít počítač, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Útok vedený skrze produkt Microsoft Exchange Server zasáhl na začátku roku desetitisíce počítačů v řadě různých zemí včetně Česka. Problém se dotkl mimo jiné pražského magistrátu nebo českého ministerstva práce a sociálních věcí. Podle Microsoftu za ním stála skupina čínských hackerů označovaná jako „Hafnium“, která údajně v lednu pronikla do e-mailových serverů úřadů i firem.

Biden vyzval v telefonátu Putina, aby zasáhl proti hackerům v Rusku. Útočí na firmy v USA Číst článek

Nyní označily Čínu za původce incidentu i západní lídři, přičemž USA a Británie jej spojují přímo s čínským ministerstvem státní bezpečnosti. „Ministerstvo státní bezpečnosti ČLR vytvořilo funkční systém zločineckých hackerů, kteří škodí lidem a organizacím po celém světě. Dnes se přidáváme ke spojencům a partnerům, abychom na toto nezodpovědné chování upozornili,“ uvedl mluvčí americké diplomacie Ned Price.

Podle britského ministra zahraničí Dominica Raaba zjištění kolem útoku na Microsoft Exchange Server ukazují „lehkovážný, ale známý vzorec chování“. Čínskou vládu vyzval, aby ukončila „systematickou kybernetickou sabotáž“.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell ve svém prohlášení hovoří o „škodlivých kybernetických aktivitách vedených z území“ Číny. Podobně jako spojenci zmiňuje kromě útoku na e-mailové servery i další incidenty, „které cílily na vládní instituce a politické organizace v EU a v členských zemích“. „Tyto aktivity lze spojit s hackerskými skupinami známými jako APT 40 a APT 31 a byly vedeny z čínského území s cílem krádeže duševního vlastnictví a špionáže,“ uvedl Borrell.

Nové to není, ale zvětšilo se měřítko, říká odborník Špidla o masivním víkendovém útoku hackerů Číst článek

Podle deníku The New York Times (NYT) představují pondělní oznámení první případ, kdy Washington obviňuje Peking z najímání kriminálních skupin za účelem vést rozsáhlé hackerské útoky. Pro Británii je to podruhé, co její vláda veřejně spojila Čínu s konkrétním kybernetickým incidentem, napsala na twitteru reportérka britské televize Sky News.

Agentura AP podotýká, že připisování viny ze strany USA není spojené s žádnými sankcemi. Vláda ale i samotné oznámení v tomto směru vnímá jako důležité, uvedl nejmenovaný vysoce postavený činitel.

Ani šéf unijní diplomacie se ve svém komuniké nezmiňuje o protičínských sankcích a zůstává u výzvy, aby se Čína držela mezinárodních norem a aktivity hackerů potlačovala. List NYT tento odsudek v podání EU hodnotí jako neobvyklý, „protože většina členských zemí se dosud zdráhala veřejně kritizovat Čínu, která je významným obchodním partnerem“.