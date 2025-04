Zbytky betonu, tašek, cihel a další stavební odpad by mohl nově recyklovat lom v jižních Čechách

V lomu u Studené na Jindřichohradecku má vzniknout středisko na recyklaci suti. Do prostoru, kde se zatím shromažďoval vytěžený kámen, by mohli lidé i firmy vyvážet zbytky betonu, střešních tašek, cihel a další stavební odpad. Vedení obce si od toho slibuje úbytek černých skládek, místní zase doufají ve vznik pracovních míst. Studená 13:39 13. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lom ve Studené na Jindřichohradecku, kde má vzniknout středisko na recyklaci suti | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

„Teď jsme v lomu Studená v části, kde není dobývací prostor, kde je manipulační plocha a dneska se tu soustřeďuje rozdrcené kamenivo. V tomto místě by měl být i ten recyklační dvůr,“ ukazuje ekologický poradce firmy Starkon Jiří Müller.

Do lomu u Studené, kde má vzniknout středisko na recyklaci stavebního odpadu, se podívala Eva Musterová Marvanová

Podle něj je místo pro recyklaci stavební suti ideální. „Je ohraničeno vysokými valy, které jsou ozeleněné, díky tomu není z okolí nic vidět a brání to šíření hluku a prachu,“ vysvětluje.

Stavební suť by se v lomu shromažďovala a čtyřikrát do roka by na místo přijela mobilní drtička, která by pracovala asi tři dny. Stejně to funguje už teď s drcením kamene.

Paní Jana, která bydlí nedaleko lomu, proti vzniku recyklačního místa nic nemá. „Musím říct, že to beru spíš jako pracovní příležitost pro místní. Lom mám už jako takovou životní kulisu a nepřijde mi, že by přinášel velkou hlukovou zátěž. Když tam čtyřikrát do roka přijede drtička, tak je to možná slyšet víc, ale my si to úplně neuvědomujeme,“ popisuje.

V sousedství lomu žije i paní Martina. „Lom je dost daleko od okolních obcí, ve Studené o něm vůbec nevíme. Spousta známých tam pracuje, takže je to i přínos, jinak vlastně kromě masny ve Studené žádný další velký zaměstnavatel není,“ připomíná.

Nezávislý starosta Studené Pavel Škoda doufá, že recyklační dvůr obci pomůže v nakládání s odpady. „Obci a občanům by to mělo přinést výhody, že nebudou muset nikam daleko se stavebním odpadem. Kdokoli tam bude moci vyvézt suť. My na sběrném dvoře na to prostory nemáme, suť nevybíráme, takže lidé musí na skládku do Dačic nebo Jindřichova Hradce,“ říká.

Záměr na vznik střediska recyklace stavebních odpadů v lomu ve Studené na Jindřichohradecku v současnosti posuzuje krajský úřad.