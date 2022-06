Je tohle budoucnost zemědělství? Čeští roboti na polích zasejí, sklidí i vyplejí

„Je velmi tichý. Je to plně elektrický stroj, ani při jízdě skoro nic neslyšíte,“ říká vývojář Daniel Batla. Naráží přitom na to, že stroj pod kapotáží skrývá spoustu elektrických prvků, díky kterým ho vývojáři ze startupu Cronos Machines ovládají – zatím dálkovým ovladačem.

Jednou by měl ale po poli jezdit úplně sám, a to nejen díky GPS přístroji, ale i kamerám a dalším senzorům. Stroj tak pozná i překážku včetně zvířat nebo člověka. Kromě zmíněného plečkování, tedy odstranění plevele, by měl zvládnout i další věci.

„Hlavní idea je, že to bude pomocník pro menší až střední farmy. Bude plečkovat, sít, vozit zeleninu z pole… V budoucnu tyto stroje mohou mít podobnou funkci jako robotické vysavače doma,“ vysvětluje Jakub Kejduš, který má tento hanácký startup na starost.

🌾🤖Cronos Quadro. Autonomní zemědělský robot z Hané. Vývojáři pracují na tom, aby sám zvládl třeba setí, postřik nebo odstranění plevele. Jak jsou daleko? A budou jednou podobné stroje na polích samozřejmostí? Probereme v magazínu #Experiment, na @Radiozurnal1 po 9. hodině. pic.twitter.com/fEAWvHvdqn — Ondřej Vaňura (@OndraVanura) June 4, 2022

Nejvíce práce teď konstruktéry čeká s vyladěním úplné samostatnosti robota a také se softwarem, kterým pak budou zemědělci stroj ovládat. A to třeba i mobilem. „Funkční kus budeme mít příští rok, nasazený by mohl být u nějakého zemědělce, ideálně na nějakém větším poli. Globální nasazení je ale ještě roky vzdálené.“

Roboti na polích

Robot teď na 60hektarovém poli zemědělského družstva Unčovice znovu popojíždí a zkouší plečkovat. Všechno tady sleduje i hlavní mechanizátor tohoto zemědělského družstva Lukáš Masárech. „Nejmodernější technikou se zabýváme rádi, už loni nám jeden agrobot sel kukuřice. Jednou budou roboti na polích normální, i když zatím je to hudba budoucnosti.“

V budoucnu by podobné stroje mohly pro zemědělce znamenat větší přesnost při práci a mohly by pomoci vyřešit i problém s dlouhodobým nedostatkem zaměstnanců.

Zemědělští roboti už existují

Podle Milana Kroulíka, který působí na Technické fakultě České zemědělské univerzity, se různí autonomní roboti usnadňující práci zemědělcům využívají už několik let. „Jde třeba o autonomní navigace, které vedou stroje s přesností na milimetry, případně další autonomie, které zajišťují ovládání strojů podél hranic pozemků.“

Nástup plné autonomie je podle něj pozvolný, ale děje se. Škála robotů, kteří se využívají, se pohybuje od univerzálních strojů až po specializované roboty zaměřující se pouze na určitou činnost. „Například v živočišné výrobě se robotika uplatňuje už nějaký čas, třeba při dojení krav,“ potvrzuje.

A jaké mají zemědělští roboti naopak nevýhody? Budou dělat jen to, co je naučíme, shrnuje Milan Kroulík. „Robot pracuje v neznámém prostředí, kde se mění počasí nebo světelné podmínky. Farmu je třeba na roboty připravit, robotika nebude pro každého,“ uzavírá.