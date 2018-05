Chystá se aplikace monitorující západočeská zemětřesení. Při otřesech pošle upozornění

O tom, jestli se opakuje zemětřesný roj v západních Čechách, by se lidé mohli dozvědět od srpna rychleji. Geofyzikální ústav Akademie věd pracuje na vývoji nové mobilní aplikace pro systémy iOS i Android, která bude o zemětřesení na Chebsku informovat. Otřesy v oblasti souvisí s postvulkanickou činností, jejíž projevy jsou v karlovarském regionu patrné dodnes. Praha 19:40 24. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mapa jednotlivých zemětřesení v západních Čechách ze stránek Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. | Foto: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR | Zdroj: Repro iROZHLAS.cz

Aktuální informace v aplikaci budou vycházet především z údajů stávající moderní sítě seismických stanic WEBNET, která v západočeské zemětřesné oblasti nepřetržitě seismickou aktivitu monitoruje.

Aplikace má podle Akademie věd poskytovat přesnější informace než zahraniční mobilní aplikace EarthQuake či Earthquake Alert!, které pracují s údaji stanic umístěných ve větší vzdálenosti od epicenter západočeských zemětřesení.

Mobilní aplikace umožní sledování polohy epicenter západočeských zemětřesení v mapě nebo v seznamu jednotlivých otřesů a údaje bude možné filtrovat podle stáří času vzniku nebo magnituda. Pokud se země zachvěje výrazněji, pošle aplikace upozornění.

Součástí bude také dotazník, prostřednictvím kterého budou moci lidé, kteří zemětřesení pocítili, poslat do Geofyzikálního ústavu shrnutí svých pozorování a pocitů.

Květnový zemětřesný roj

Aktuální zemětřesný roj trvá na Chebsku od 10. května. Nejvýrazněji se projevil v pondělí pozdě večer, dosáhl síly 3,8. Otřesy byly cítit po celém Karlovarském kraji a podle svědků dokonce i v Praze a na Pardubicku.

„Výhoda rojů je v tom, že se energie uvolňuje postupně v sérii malých zemětřesení, tudíž ta zemětřesení nejsou tak velká. Zatímco kdyby se dokázalo naakumulovat napětí do větších hranic a uvolnilo by se to v jednom bodě, bylo by mnohem větší. Z tohohle hlediska je to tedy výhoda – zemětřesení není síly pět, ale jde o sérii trojek,“ vysvětlila v týdnu serveru iROZHLAS.cz seismoložka Jana Doubravová.

Nejsilnější otřesy se na Chebsku vyskytly na přelomu let 1985 a 1986. Tehdy nejsilnější otřesy dosáhly síly 4,6 stupně a už vznikaly trhliny ve zdech nebo se zhroutily komíny na domech. Poslední silnější otřesy pak byly v roce 2014, kdy otřesy dosahovaly síly 4,3 stupně.

Letošní tuzemské zemětřesení o síle alespoň 3 stupně Richterovy stupnice si můžete prohlédnout v mapě (aktuální k 22. 5.):