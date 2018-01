Zuckerberg ohlásil významné změny na Facebooku. Uživatelé uvidí více příspěvků přátel

Uživatelé sociální sítě Facebook by brzy měli na svém účtu vidět více příspěvků svých přátel a méně nereklamních sdělení různých podniků, médií a politických skupin. Největší sociální síť na světě by se tak podle svého zakladatele Marka Zuckerberga měla vrátit zpět ke svým kořenům. Změny, které nastanou ve filtrování příspěvků, budou významné, napsal Zuckerberg na svém facebooku. Projevit by se plně měly během několika měsíců.

