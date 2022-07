Zvoní zrcadlovkám umíráček? Nikon údajně končí s jejich vývojem a zaměří se na bezzrcadlovky

Fanoušky zrcadlovek Nikon zaskočila nečekaná zpráva – na japonském serveru Nikkei se totiž v červenci objevila informace, že firma končí s jejich vývojem. Na vině má být rostoucí dominance mobilních telefonů a bezzrcadlovek. Přestože Nikon následně v prohlášení uvedl, že bude nadále pokračovat v produkci, prodeji a servisu, spekulace o konci vývoje nevyvrátil. Podle bývalého fotoreportéra ČTK a lektora Michala Doležala je to přirozený vývoj. Rozhovor Praha 17:00 30. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uživatelé by se pomalu měli rozloučit se svými zdrcadlovkami. Už pro ně v budoucnosti není místo (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč se měl Nikon uchýlit ke kroku, kdy pomalu, ale jistě, ustupuje od zrcadlovek a přechází na bezzrcadlovky?

Je to logická záležitost, jde hlavně o finance a jednodušší technologie, protože se víceméně přesouvá do elektroniky. Mechanické věci v dnešní době vyrábět a správně v zařízení rektifikovat je poměrně drahá záležitost, takže to umožňuje po všech stránkách zvýšit výkon fotoaparátu jako takového a zlevnit výrobu.

Takže vnímáte tento krok pozitivně?

Nemohli udělat nic jiného.

Fotožurnalismus umírá, říká Jan Šibík. Fotografii podle něj udržují naživu mobilní telefony Číst článek

V čem jsou vlastně bezzradlovky, mluvíme hlavně o Full-framech (fotoaparát s obrazovým snímačem velikosti políčka 35mm filmu, pozn. redakce), lepší oproti zrcadlovkám?

Mají schopnost fotografovat s vyšší kadencí než fotoaparáty, které mají mechanické součástky, které mají svoji váhu, setrvačnost a došly k určitému limitu. V podstatě se z toho fotoaparátu stala kamera, která nepřetržitě natáčí a z toho se dá pak vybrat obrázek. Nevýhodou na tom je, že vznikne poměrně velké množství materiálu, který musí fotograf probrat, aby si našel to správné. Na druhou stranu mu správné neunikne, protože fotografoval v podstatě v každém okamžiku.

Rozdíl je i v tom, že se fotograf dívá do hledáčku a vidí vlastně už obraz tak, jak bude nastaven. Na monitoru se projeví veškerá nastavení fotoaparátu, tak vidí, jak ten obrázek bude vypadat. V ten moment okamžitě ví, že to má špatně nastavené. Když se díval klasickou optickou cestou přes zrcátko na objekt, který fotografuje, tak viděl, jak je to ve skutečnosti. Čili možnost kontroly konečného produktu ještě předtím, než udělám cvak, je naprosto jiná.

Nehrají roli třeba i lepší technické vlastnosti? Bezzrcadlovky jsou známé tím, že umí lépe pracovat se světlem, že se dá fotit i v horších světelných podmínkách, jak jste říkal, jsou i rychlejší. Mohou být snímky i lepší?

Ony v podstatě nemůžou být lepší, protože čipy jsou v současné době srovnatelné, i když samozřejmě u některých modelů jsou větší a lepší. Tam je největší výhoda, co se týče autofokusu, protože v zrcadlovém fotoaparátu se používá celý optický systém toho zrcadla. To je v zaostřování méně přesné, protože když se fotografuje bezzrcadlovkou, tak se jako zaostřovací čip dá použít ten samý, který se používá na snímání obrazu, takže je zaručena perfektní ostrost. Při daleko větším výkonu počítače, který je ve fotoaparátu, pak dokáže úžasná kouzla. Když si nahrajete něčí obličej, tak fotoaparát je schopen najít ho v davu a zaostřuje jenom na něj a podobné věci. Tohle už se u zrcadlovek moc nedařilo a nebylo to dostatečně spolehlivé.

Zrcadlovka vs. bezzrcadlovka Digitální zrcadlovky technologicky vycházejí z analogových fotoaparátů, kdy ale místo kinofilmu používají digitální snímač, z něhož informace zpracovává procesor. Principem jsou ale založené na zrcátku, které se nachází mezi objektivem a závěrkou. Jakmile světlo projde objektivem do fotoaparátu, odrazí se do hledáčkové šachty, kde ho pentagonální hranol (nebo zrcadlová soustava) odrazí tak, aby obraz nebyl v hledáčku obráceně.

U bezzrcadlovek, neboli kompaktů s vyměnitelným objektivem, žádné zrcátko není a světlo dopadá rovnou na snímač. Zařízení rovněž nemá optický hledáček, ale je plně elektronický – uživatel tak vidí to, co dopadá na čip, včetně výsledné podoby snímku. Dochází k tomu ale s menším zpožděním. Od velikosti snímače se pak odvíjí i kvalita obrazu a přístroje se dělí na další kategorie, které se liší podle výrobce. Nejčastější se ale jedná o Full-frame (velikost 35mm jako u kinofilmu) a APS-C (poloviční velikost oproti Full-framům).

Další výhoda je, že fotoaparát je trochu menší, lehčí, rychlejší…

Konstrukce u zrcadlovek byla vlastně takový trochu extrém, který ovlivňoval rozměr toho zrcátka, a zejména u širokoúhlých objektivů museli optici vymýšlet šílené věci, aby se zrcátko mezi objektiv a čip vešlo. Kdežto teď to není nutné, protože zadní čočka může být vlastně skoro až k čipu. Takže se to vrátilo trochu do historie fotografie, kdy se vyráběly symetrické objektivy, které dokázaly zaostřovat úžasným způsobem a mohly být v rovině toho citlivého materiálu, který to zaznamenává. Ať už to byl později čip.

Co ale cena? Technika pro bezzrcadlovky bývá mnohem dražší, třeba cenové relace objektivů jsou úplně někde jinde, než bývají u těch základních.

Budete se divit, ale my kupujeme od Nikonu dlouhá léta a v poslední době šla cena díky těmto bezzrcadlovkách velice dolu. Objektivy jsou přibližně stejně drahé, některé levnější.

Budoucnost focení

Jaká je pozice Nikonu na trhu? Za ‚lídra‘ je považováno v kategorii bezzrcadlovek hlavně Sony. Proto mi přišel tento krok od Nikonu trochu překvapivý.

Nikon vždycky vyráběl bezzrcadlovky, protože vyráběl kompakty a tudíž tu technologii pochopitelně perfektně zvládá. Jedině příchod mobilních telefonů způsobil, že vlastně kompakty vymizely, protože mobilní telefony fotí snáz, takže v tom problém není.

Na mobilní telefony se měl Nikon podle informací odvolávat, že zrcadlovky nezvládají konkurenci. Může se stát, že nakonec postupně vymizí?

Není důvod, aby se zrcadlovky vrátily. Zrcadlovky byly dobré, když se fotografovalo na film. Dnes, když se fotografuje na čip, tak to není potřeba. Čip tam má i jiné úkoly než jen to, že je citlivá vrstva, jak už jsem se zmínil v tom zaostřování, vyhledávání tváří. Na to se dá propojit strašně moc věcí.

Zpravodajství se na mobil bude fotit, ale nebude to zaprvé agenturní kvalita a za druhé tady hrají velkou roli věci jako etika, protože obrázek by měl být co nejméně zpracovávaný. A některé efekty, které jsou vlastně schopné vytvořit objektivy, to znamená vyjmutí předmětu z prostoru, že ostrý je jenom hlavní předmět fotografování a okolí je neostré, to se v mobilech musí řešit tak, že to dělá software. Čip v mobilu je strašně malý, takže z konstrukce logicky vyplývá, že zařízení má obrovskou hloubku ostrosti, takže je tam ostré úplně všechno. Aby se udělal fotografický efekt, kdy potřebujeme zdůraznit něco určitého, tak do toho musí sáhnout software.

OBRAZEM: Vítězem World Press Photo je snímek, který připomíná oběti z řad domorodých dětí v Kanadě Číst článek

Jak do toho sáhne nějaká další technologie, v tom momentě obrázek přestává být pravdou. To není považované na trhu agenturní fotografie za úplně fér.

Ale i bezzrcadlovky fungují na principech výpočetní fotografie, stejně jako mobily, kdy do procesu zasahuje software. Není i tam problém z etického hledisky? Fotografové navíc tím, že mají vlastně všichni stejné aparáty, musí vlastní rukopis do fotografií dodávat něčím jiným, třeba úpravami.

Dělám fotografické kurzy a tam zjišťuji jednu věc, že technologie vlastně způsobí, že autor fotografie už není autor fotografie. Zaprvé neumí ručně ostřit, zadruhé si neumí fotoaparát připravit k tomu, aby správně exponoval, jak barevně, tak kontrast. Všechno nechává na technice. Takže z nějakých 60, 70 procent autorem není fotograf, ale je to člověk nebo tým, který napsal firmware fotoaparátu.

Technika se z toho v dnešní době úplně vyloučit nedá. Takže autorsky, co se týče technické části, už je to jenom velice málo záležitost fotografa. Opravdový profík ale technologie používá, jenom když to považuje za možné a správné.

A co budoucnost? Co má fotografie před sebou?

Myslím, ale to už bylo mnohokrát, že se zařízení dostalo na hranici svých schopností a že přijde asi něco jiného. Bude to daleko více autonomní. Skončí to tak, že foťák se sám donese na místo, vyfotí a zas odejde. Je to šílený, ale v podstatě od jisté doby je fotograf nosičem zařízení, který si většinu věcí už vyřídí sám.

Třeba na mistrovství světa ve fotbale mají fotografové připojený fotoaparát přes síťový kabel, jsou propojeni přímo s redakcí. A v redakci je skupina lidí, která ten fotbal na obrazovce televize sleduje a napovídá fotoreportérovi, když je někde něco zajímavého. Na stadionu pak má další lidi, kteří ho mohou také upozornit telefonicky nebo vysílačkou.