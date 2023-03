Inauguraci doprovodí i zvon Zikmund z katedrály sv. Víta. Jeho srdce udržují v kondici odborníci z ČVUT

Na Pražském hradě ve čtvrtek večer vyvrcholí inaugurace nového prezidenta Petra Pavla. Večerní bohoslužbu doprovodí i hlas zvonů ze svatovítské katedrály. Mezi nimi zazní i ten největší, Zikmund, který zvoní jen při slavnostních příležitostech. Aby jeho srdce tlouklo přesně a šetrně, o to se postarali odborníci z ČVUT. Praha 13:37 9. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvon Zikmund, největší zvon u nás | Foto: Jolana Nováková | Zdroj: Český rozhlas

„Lépe to zvoní a nevytlouká to zvon,“ říká Jan Siegl z jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty ČVUT a ukazuje výsledky posledních úprav, které na zvonu Zikmund a jeho srdci navrhli. Zikmund zní stejně od roku 2019.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se odborníci z ČVUT starají o zvon Zikmund

„Celé se to zbrousilo, zlehčila se váha, udělal se nový závěs a teď už zvon bije na menší ploše, protože předtím byly výtluky na vnitřních stěnách zvonu asi 20–30 centimetrů, úplné krátery,“ popisuje Siegl.

Technici se zvonu začali více věnovat po roce 2002, kdy mu puklo srdce a musel dostat nové. „Utrhlo se při zvonění, spadlo ale naštěstí jen o patro níž,“ vzpomíná.

Prasklé srdce zvonu není podle Siegla samo o sobě velká tragédie. Zvon Zikmund ze 16. století jich za celou svou historii vystřídal několik.

„Původní vydrželo docela dlouho, asi 200 let. Srdce je de facto spotřební materiál, ale je to blbé, když se něco stane se zvonem. Když špatně bije, tak dochází k výtlukům na vnitřní straně a mohlo by dojít ke změně tónu, což by sice nebylo příjemné, ale to je ještě menší zlo. Ale zvon by taky mohl prasknout a to je téměř neopravitelné,“ vysvětluje Siegl.

Mechanické zkoušky

Odborníky zajímalo, co se přesně se srdcem stalo a jestli není ohrožený i zvon. Rozhodli se proto prozkoumat, jak je poškozený – podobně jako testují poškození nejrůznějších součástek strojů nebo staveb.

Po složení prezidentského slibu zazní z Petřína 21 salv. Kanony se musí trefit přesně do tónů státní hymny Číst článek

„Došlo k mechanickým zkouškám, jestli uchycení odolá zatížení nebo jestli ve šroubu nedojde ke ztrátě předpětí,“ uvádí vedoucí katedry materiálů Aleš Materna.

Šroub nebo jinou součástku mohou vědci rozřezat na kusy a ty potom jednu po druhé pozorovat v mikroskopu. To ale s historickým srdcem zvonu nemohou udělat.

„Sejmuli jsme plastickou hmotou otisk a prokázali jsme, že to bylo únavové porušení. Přitom se potvrdilo, že srdce bylo jednostranně namáhané, tlouklo nakřivo,“ pokračuje Siegl.

Další zkoumání ukázalo, že nerovnoměrně tluče i nové srdce zvonu a že se musí opravit, aby zvon neničilo. „Když tloukl, tak nekmital v jedné rovině ale jezdil po osmičkách, po elipsách a zvon se ničil. Dříve stačilo prstem šťouchnout a srdce se v závěsu hnulo, teď ne,“ dodává.

Největší český zvon odborníci kontrolují i nadále. Vychýlené srdce mu zvonař opravoval i v roce 2022.

Zvon Zikmund vyniká nádhernou reliéfní výzdobou | Foto: Jolana Nováková | Zdroj: Český rozhlas