Olomoučtí vědci přišli s novým nanomateriálem na odhalování zbytků antibiotik ve vodě

Malá krabička a mobilní telefon. To je vše, co potřebují vědci výzkumného institutu CATRIN v Olomouci k odhalení i velmi malého množství zbytků antibiotik ve vodě. Využívají při tom nový nanomateriál, který vyvinuli. Olomouc 17:49 17. února 2023

Podle vědců narůstající odolnost mikroorganismů vůči antibiotikům představuje jeden z největších problémů dnešní medicíny. Napomoci k jeho řešení by mohla i možnost sledovat hladiny antibiotik v různých vzorcích.

„Prvním krokem je zapojení tohoto zařízení do mobilu. Je to opravdu malinká krabička. Druhým krokem je zapojení do elektrody do potenciostatu. Na ten už máme nanesený náš materiál, grafen, a posledním krokem už je vložení elektrody do kontaminované vody,“ uvádí chemik David Panáček, který do minuty ukazuje výsledek na mobilu.

Palčivý problém dnešní medicíny

Odolnost vůči antibiotikům představuje podle něj jeden z nejpalčivějších problémů dnešní medicíny. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace by mohla mít rezistence na svědomí víc úmrtí než rakovina.

„Čím vyšší mají bakterie rezistenci vůči antibiotikům, tím méně jsou tato antibiotika účinná a tím více hrozí, že se budou zaplňovat nemocnice. K bakteriálním onemocněním jsou náchylnější především starší pacienti,“ upozorňuje Martin-Alex Nalepa z výzkumného týmu CATRIN.

Účinnost senzoru olomoučtí vědci ověřili na kohoutkové pitné vodě, v mléčných výrobcích a lidských slinách. Látky odvozené z grafenu využili výzkumníci z institutu CATRIN už dřív na senozoru, které dokážou odhalit nahrazení hovězího vepřovým masem.

