Bioetička z University of Nottingham Teresa Baron, která se specializuje na problematiku reprodukční etiky, upozorňuje, že již nelze spoléhat na záruky nebo přísliby učiněnými v jiném čase. „Například už nemáme úplně stejné právo na soukromí, jako měli lidé před dvaceti lety. V dnešní době procházka venku, v parku nebo návštěva baru přichází s možností, že skončíme na pozadí obrázku na Instagramu. Na to jsme se museli zvyknout a stejně si budeme muset zvyknout na změny, které přináší genetická genealogie,“ myslí si.

Výjimkou jsou podle něj v současnosti zdravotní informace o stavu dárce, ty musí kliniky uchovávat nejméně po dobu 30 let a na písemnou žádost předložit neplodnému páru nebo „darovanému“ dítěti. Vzhledem k věku, kdy se dozvěděly Ema s Eliškou pravdu o svém početí, by se k dokumentům stejně již asi nedostaly. Zákon nadto nezřizuje žádný centrální registr a poskytovatelé služeb nesdílí informace mezi sebou. Neví se tedy, kolik jeden dárce - pokud navštíví více dárcovských klinik - pomohl svými pohlavními buňkami splodit dětí.

Po krátké společné konverzaci zjistily, že jejich matky podstoupily umělé oplodnění ve stejné nemocnici - na přelomu 70. a 80. let minulého století v Československu. Pracoviště však již dávno neexistuje a lékař, který zákrok prováděl, již zemřel. „Doufala jsem, že zdravotní záznamy by mi mohly poskytnout vodítko k identifikaci biologického otce. Volala jsem do zdravotního archivu. Paní byla velmi soucitná, ale sdělila mi, že žádné informace poskytnout nesmí,“ přibližuje postup Ema.

V momentě, kdy společnost Elišku informovala, že jsou výsledky testů hotové, nahrála je do další celosvětové genetické databáze lidí, kteří si nechali provést stejný typ testu. Co na ni čekalo? Oznámení, že podle vysokého množství shodné DNA má polorodou sestru, tedy že mají společného jednoho z rodičů, v Česku se používá i označení „poloviční“.

Eliška se proto rozhodla obrátit na vědu, konkrétně genetickou genealogii. U jedné společnosti si objednala test DNA. Funguje to jednoduše: člověk si odebere vzorek ze slin nebo ústní sliznice, odešle ho do laboratoře a po analýze uvidí výsledky v databázi genetické společnosti. Následně má možnost výsledky stáhnout a dobrovolně nahrát do dalších několika celosvětových databází pro nalezení dalších možných shod.

„Dozvěděla jsem se to před třemi roky v létě. Moje maminka se o tom nejdříve rozhodla říct své sestře. Ona ji poté přesvědčila, aby mi to řekla, že bych měla vědět pravdu,“ popisuje třiačtyřicetiletá žena, jak se dozvěděla o tom, že se narodila díky darované spermii. Redakce její pravou totožnost zná, ale v článku bude vystupovat pod jménem Eliška, protože nechce zveřejnit jméno.

Každé dítě má navíc podle Úmluvy o právech dítěte právo na to znát svůj původ a okolnosti svého narození. Právník Valc proto upozorňuje na kolizi těchto práv dítěte a práv anonymního dárce, tedy biologického rodiče.

„Na straně dárce se poté jedná o ochranu práva na soukromý a rodinný život v tom smyslu, že on ani jeho rodina nebudou ze strany uměle počatého dítěte vyhledáváni či kontaktováni. Mělo by se tedy hledat nějaké přiměřené řešení, které bude respektovat práva obou stran, popřípadě také další chráněné zájmy,“ myslí si.

Propojení dítěte s biologickým rodičem zákony neumožňují ani v momentě, že by o to oba projevili zájem. To je jeden z nejzásadnějších argumentů pro zpochybnění současného legislativního přístupu, je přesvědčen právník Valc.

„Žádné dítě si nemůže vybrat podmínky a okolnosti, za kterých bude počato a narozeno. Právní úprava by proto měla primárně sledovat nejlepší zájem dítěte, které je v celém procesu nejzranitelnější, byť za cenu případného úbytku potenciálních dárců pohlavních buněk,“ argumentuje Valc.

Dítě získá od každého z rodičů polovinu dědičné informace. Vnoučata tak od svých prarodičů zdědí přibližně jednu čtvrtinu (poměr od jednoho páru prarodičů se může mírně lišit, například 22:28, v důsledku procesů během redukčního dělení buňky) | Reprofoto iROZHLAS.cz

Dítě počaté z dárcovské spermie nebo vajíčka navíc nemá oporu v zákoně ani v dalším bodě. Rodičům, kteří dítě adoptují, legislativa nařizuje mu to říct do začátku jeho povinné školní docházky, to se „darovaných“ dětí netýká. Stává se proto, že se to dozví až v dospělosti. Stejně jako u Emy s Eliškou, druhá jmenovaná se to dozvěděla až ve čtyřiceti letech.

Nejistota a krize identity

Bioetička Baron s odkazem například na studii, které se zúčastnilo 87 rodin, vysvětluje, že rodiče by svého potomka o jeho původu měli informovat dostatečně brzy, aby to mohlo dítě promítnout do své identity a pohledu na rodinné vztahy. „Jinak riskují, že dítě to zjistí náhle a nečekaně v nekontrolovaném prostředí, například prostřednictvím školního projektu o geneticky zděděných vlastnostech, jako je barva očí. To může dramaticky otřást jejich smyslem pro identitu a jejich důvěrou v rodiče,“ upozorňuje.

Krizi identity v těchto případech zmiňuje i psycholožka a členka Bioetické komise Rady Evropy Hana Konečná. „Jenže je otázkou, zda tu krizi nepřináší nikoliv fakt genetické nepříbuznosti, ale právě ona informace o tom. Já myslím, že je to ta informace. Lepší by podle mne bylo o tom nevědět. Jenže to v dnešní době nejen těžko lze, ale ani se to nedoporučuje,“ myslí si.

Právě krizi identity nezávisle na sobě popisují i Ema s Eliškou. „Vyrůstala jsem a žila v nějaké představě o svém původu a pak jsem najednou zjistila, že to byla lež. Byl to šok a trvalo dlouho, než jsem se všemi emocemi prokousala do mnohem klidnější fáze, ve které se nacházím teď. Myslím, že jsem prožila krizi identity,“ přiznává Ema.