Sestřelení dvou objektů je unikátní. USA ukazují odhodlanost, míní expert na vojenské letectví

Ukázka připravenosti a odhodlanosti USA zasáhnout proti jakýmkoliv hrozbám ve vzdušné prostoru. Tak popisuje sestřelení údajně špionážního čínského balónu nad Atlantikem, ke kterému došlo týdnem, a páteční sestřelení dalšího objektu v rozhovoru pro Radiožurnál odborník na vojenské letectví Tomáš Soušek. „Použití síly, což znamená vlastně sestřel, je až ta nejzazší možnost, ke které se přistupuje opravdu jenom v ojedinělých případech," vysvětluje. Praha 17:11 11. února 2023

Odborník na vojenské letectví Tomáš Soušek | Foto: Vladimír Vokál, iDnesTV | Zdroj: Profimeda

Zatím víme, že ten objekt nebyl pilotovaný a letěl rychlostí kolem 30 až 60 kilometrů v hodině. Je možné na základě dosavadních informací posoudit, jaký, řekněme, vetřelec, byl sestřelen nad vodami v oblasti Aljašky?

Domnívám se, že to bylo opět něco ve stylu balónu, případně deformovaného balónu. Protože z těch dalších informací, co americké ministerstvo obrany zveřejnilo, je jasné, že ten objekt nijak nemanévroval, neměl žádný pohon a neměl pod sebou zřejmě ani zavěšené žádné přídavné zařízení.

Nedovedu si představit nic jiného než nějaké těleso lehčí vzduchu, unášené proudem vzduchu, čemuž odpovídá i ta jeho rychlost. Takže zřejmě to byl nějaký typ balónu, pravděpodobně jiný než ten velký špionážní, který sestřelili 4. února. Ale nic jiného to v podstatě asi být nemohlo.

Americký radar zachytil ten objekt ve čtvrtek večer. Pak ho sledoval letoun s radarovým systémem AWACS. Jak si vysvětlit, že američtí piloti nebo zpravodajci nebyli schopni přesně identifikovat ten stroj nebo objekt, který údajně ohrožoval civilní letecký provoz?

Myslím, že jejich vyjádření, že jej nebyli schopni přesně identifikovat, si musíme vykládat tak, že oni neznají přesně jeho účel. Před těmi letouny F-22 Raptors, z nichž jeden ho sestřelil, k němu startovala dvojice stíhacích letounů F-35 Lightning II, které vlastně provedly i jeho vizuální identifikaci. Přiblížily se k němu, byť to bylo v nočních podmínkách, takže za použití přístrojů nočního vidění a nějakých elektrooptických systémů si potvrdily, jak vypadá, jak je velký, že tam skutečně není žádná posádka. Tudíž já si myslím, že oni v podstatě vědí, co to je za objekt, akorát neznají jeho přesné určení a jeho identitu nebo původ. Takto já vnímám tu informaci, že neví přesně, o co šlo.

Rozkaz od nejvyšších autorit

A jak jsou obecně nastavené postupy v podobných případech, pokud jde o zásah vojenského letectva?

V každé zemi Severoatlantické aliance je to velice striktní postup, kdy se několikanásobně ověřuje veškerá identita případného narušitele nebo jakéhokoliv objektu, který se nepohybuje ve vzdušném prostoru v souladu s pravidly. A použití síly, což znamená vlastně sestřel, tak je až ta nejzazší možnost, ke které se přistupuje opravdu jenom v ojedinělých případech a je tam vždycky složitý řetězec a přesně stanovený řetězec autorizace.

To znamená, že třeba v případě severoamerického systému protivzdušné obrany NORAD ani jeho velitelství samo o sobě nemá kompetenci rozhodnout o sestřelení, pokud by nešlo o vyloženě vojenskou hrozbu vůči území Spojených států nebo Kanady. A pokud je to něco jiného, tak i v tomto případě bylo potvrzeno, že ten souhlas byl vydán ještě ze strany úřadu prezidenta Spojených států nebo některé z těch nejvyšších politických autorit.

Když to spojíme s tím čínským balonem, nabízí se otázka, že je to zvláštní časová shoda těch dvou incidentů. Není to zvláštní, že v rozpětí pouhých několika dnů hlásí Pentagon zákrok tohoto druhu? Nemůže být ten nejnovější, velmi rychlý zásah vykládán jako pokus ujistit, že vzdušná obrana Spojených států je ve střehu vzhledem k výtkám z republikánských kruhů, podle nichž Bidenova administrativa nepostupovala dostatečně rychle a rázně proti čínskému balonu?

Ano, v podstatě může to být i takto, jak říkáte. Protože samozřejmě asi objektů, a teď nemyslím jenom špionážních balonů, ale případně třeba nějakých meteorologických nebo vědeckých prostředků, které se takříkajíc vymknou kontrole, se určitě v tom vzdušném prostoru v průběhu roku pohybuje více. Zdaleka ne vždy je nutné je likvidovat, okamžitě je sestřelovat.

Takže já si dovedu představit, že za jiných okolností by třeba, pokud je to v nějaké oblasti, kde civilní letový provoz není příliš hustý, což asi nad Aljaškou není, by se asi nabízelo nechat jej odfouknout, odletět někam jinam. On by spadl zřejmě do moře a pokud se vědělo, že nenese žádné špionážní vybavení, tak by žádnou další hrozbu asi nepředstavovala. Ale je možné, že právě v tuto chvíli za zvýšeného mezinárodního napětí a obav americké veřejnosti přistoupili k tomu, že jej preventivně radši zničili, čímž zároveň potvrdili tu odhodlanost a připravenost zasahovat proti jakýmkoliv hrozbám ve vzdušném prostoru.

Dá se to považovat za unikátní incident?

Unikátní v tom, že došlo k tomu použití síly a opravdu k sestřelení prostřednictvím bojových letounů a řízených střel. V tomto je to určitě do současnosti unikátní za posledních několik desítek let.

Snímky sestřeleného údajně špionážního čínského balónu zveřejnily USA na Twitteru:

ATLANTIC OCEAN - @USNavy Sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a high-altitude surveillance balloon off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. pic.twitter.com/QwjSFQEw1b — U.S. Fleet Forces (@USFleetForces) February 7, 2023