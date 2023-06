Umělá inteligence v českých firmách. Vybere boty, vrátí zboží nebo nahradí začínajícího personalistu

Nedostatek kvalifikovaných lidí pohání vývoj chytrých technologií i umělé inteligence vpřed. A ve vývoji nezaostávají ani české firmy. Naopak – vyvinuly nejen například chytrou účetní, která nahradí ty začínající lidské, ale třeba personalistku, která poradí zaměstnancům úplně kdykoliv. A obě virtuální poradkyně slaví úspěch i za hranicemi. Umělá inteligence se ale dokáže postarat třeba i o zákazníky na call centru. Reportáž Praha 8:13 7. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Umělá inteligence šetří firmám čas i peníze | Foto: Andriy Popov | Zdroj: Profimedia

Zdlouhavému vyplňování faktur ve firmách, nad kterými účetní trávili hodiny, teď může být konec. A to díky umělé inteligenci z rukou českého start-upu Digitoo, za kterým stojí Karin Fuentesová, pro kterou byly právě faktury vždy noční můrou.

Jejich chytrá účetní, které říkají Neuronka, dokáže během chvíle vyplnit faktury úplně sama a ještě nad nimi přemýšlí a dál se učí. Dnes tak lidem dokáže ušetřit až 70 procent času.

„Z toho, co já dělám několik minut, mi to AI vyčte, kódy mi přiřadí. Je to jako junior účetní, která kopíruje seniorku a ptá se – hele, tohle je nová faktura, kam mám tohle dát. Takže přemýšlí o faktuře v kontextu. Je to vlastně unikátní,“ říká Karin Fuentesová.

„Zájem ze strany firem je velký. My jsme doposud nedělali žádný marketing, firmy chodí samy. Takže hlad po technologii je obrovský. Řeší to firmy napříč obory,“ vysvětluje Fuentesová.

Hodnota chytré účetní, ke které se firmy jednoduše připojí online, se dnes pohybuje okolo dvou a půl milionů eur – v přepočtu asi 60 milionů korun – a její vývoj trval dva roky. Naučit ji přemýšlet, ale nebylo bezproblémové.

„Používali jsme ji pro opravu chyb, a ona si začala vymýšlet bankovní účty. Takže jsme zjistili, že vyplňuje klientům bankovní účty, které na faktuře nejsou. Hrozně jsme zjišťovali, kde data bere, a pak jsme zjistili, že si je jednoduše vymýšlí,“ popisuje začátky Neuronky Karin Fuentesová.

AI asistent

Umělá inteligence už teď pomáhá i personalistům – a to díky českému start-upu Sloneek, který vyvinul chytrého personalistu, takzvaného AI asistenta. Ten dokáže ve firmách nahradit jednoduché úkony personalistů a být zaměstnancům k ruce 24 hodin sedm dní v týdnu, hned v několika jazycích.

Stačí mu jednoduše přes chat poslat dotaz, třeba kolik dní dovolené ještě zbývá, nebo kde najdu podklady k daním. Čas ale šetří personalistům i v dalších věcech.

„Pokud firma vypíše novou pozici, dokáže náš AI asistent sestavit takzvaný skill set, nebo pokud chcete kompetenční model, tedy seznam, co daný člověk musí pro naplnění dané pozice umět. Zároveň připraví jednotlivé dotazníky k hodnocení, a to se hodí i pro pozice, které dostávají novou definici náplně práce,“ vysvětluje spoluzakladatel firmy Milan Rataj.

Pro chytrého asistenta ale není problém ani vyrobit inzeráty, které mají nalákat nové pracovníky. A to jak na internetové stránky nebo sociální sítě. Novým zaměstnancům i připraví kompletní podklady pro jejich nástup, tedy například nová hesla k počítačům.

„Běžnému personalistovi tak ušetříme i několik dnů měsíčně, které může využít i pro výrazně kvalifikovanější práci. A v souhrnu ušetří využívání AI asistenta u malé firmy několik tisíc korun, u velké klidně několik desítek tisíc korun měsíčně,“ uzavírá Rataj.

Personalistu, kterému stačí virtuální svět, využívají už tři stovky firem, polovina z nich ze zahraničí. A na umělou inteligenci sází třeba i největší online prodejce Alza.cz – prostřednictvím telefonní operátorky Alzee. Ta pomáhá zákazníkům už od září loňského roku.

Alzee, která reaguje na hlas zákazníků, je kombinací robota a umělé inteligence. Lidským kolegům tak přepojuje takové dotazy, které sama nezvládne. Zájem o umělou inteligenci roste ruku v ruce s nedostatkem pracovníků na tuzemském trhu. Firmám totiž pomáhá jednoduché úkoly nechávat právě na virtuálních kolezích.