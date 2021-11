Vědci vyvinuli nový lék zlepšující paměť. Může být nadějí pro pacienty s Alzheimerovou chorobou

Mezinárodní tým vědců zaštítěný univerzitou v Mezinárodní tým vědců zaštítěný univerzitou v Glasgow dosáhl průlomového objevu. Vědcům se podařilo vyvinout prototyp léku, který eliminuje ztrátu paměti. Nový lék by mohl výrazně zlepšit život pacientů s Alzheimerovou chorobou a v budoucnosti vést k dalším inovacím v léčbě této nemoci. Lék se připravuje deset let, jeho účinky teď vědci představili v prestižním vědeckém časopise Cell. Praha 0:10 27. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následné preklinické studie potvrdily hypotézu, že nově navržené molekuly jsou optimální pro zlepšení paměti. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nový lék působí tak, že v mozku tvoří nové molekuly. Ty poté selektivně cílí na protein zvaný muskarinový acetylcholinový receptor, známý taky jako receptor M1. Tento receptor je důležitý pro paměť a poznávání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si všechny čtvrteční novinky ze světa vědy a výzkumu

Následné preklinické studie potvrdily hypotézu, že nově navržené molekuly jsou optimální pro zlepšení paměti.

„Využili jsme molekulární principy k navržení nového léku. Nejdřív jsme lék testovali na zvířatech. Poté jsme ho otestovali na dobrovolnících, abychom dokázali, že lék vyvíjí aktivitu v centrech mozku důležitých pro léčení ztráty paměti,“ popisuje jeden z autorů studie Andrew Tobin z univerzity v Glasgow.

Objev je významný proto, že v současnosti nejsou žádné léky, které by zastavily, nebo zpomalily Alzheimerovu chorobu. Existují sice léky, které obnovují ztrátu paměti a zlepšují kognitivní funkce. Problém ale je, že nejsou často moc efektivní a je s nimi spojeno spoustu vedlejších účinků, které můžou nakonec omezit jejich účinnost v klinické praxi.

V tom se ale liší nový lék vyvinutý pod univerzitou v Glasgow. Podle vědců, kteří na výzkumu spolupracovali s přední biotechnologickou společností Sosei Heptares, jsou totiž vedlejší účinky nového medikamentu minimální.

Lék ale nebude dostupný dříve než za několik let. Vědci ho chtějí dále vyvíjet a zkoumat. Na podobném principu by totiž mohly vzniknout i další léky, které by mohly třeba docílit i toho, že by postup Alzheimerovy nemoci zpomalily, nebo dokonce zastavily.

V souhrnu Vědy Plus uslyšíte také o tom, že stromy výrazně přispívají k ochlazení ploch v evropských městech během veder. A že obézním pacientům by jednou mohl s hubnutím pomoci nový typ zákroku – takzvaná embolizace neboli uzávěr jedné z gastrických tepen, které vedou k žaludku.