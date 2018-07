První člověk přišel do Asie o 270 000 let dřív, než se myslelo

Objev kamenných nástrojů v Číně, které jsou staré 2,12 milionů let, prodlužuje nejméně o 270 000 let přítomnost člověka na asijském kontinentě. Vyplývá to ze studie zveřejněné časopisem Nature.

