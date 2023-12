Fluorované vosky jsou na sportovní úrovni zakázané, rekreační běžkaři je ale stále používají

Rekreační běžkaři stále používají vosky s fluorem, přestože od letošní sezony jsou zakázané na všech závodech Mezinárodní lyžařské federace. Do přírody se tak dostávají zdraví škodlivé, nerozložitelné chemikálie.

Podle výzkumu Mikrobiologického ústavu Akademie věd bývá na našich horách nejhorší situace po Jizerské padesátce. Právě v Jizerských horách odebrali o víkendu odborníci první letošní sněhové vzorky.

„Mám tady litrovou vzorkovnici se širokým hrdlem a nyní nabírám sníh z běžkařské stopy,“ popisuje Jaroslav Semerád z Mikrobiologického ústavu v Novém Městě pod Smrkem. Vzorkovnic má s sebou více.

„Jelikož perfluorované látky se vykytují jak ve srážkách, například ve sněhu, tak je můžeme zanést do vzorku kontaminací z krémů, případně z impregnací, odbíráme vždy druhý vzorek kontrolní, a to několik metrů od běžkařské dráhy,“ vysvětluje Semerád, který nenabral plný obsah vzorkovnic, popisuje, že než se celý vzorek transportuje do laboratoře, tak je zhruba z litru sněhu půllitru vody.

Z Jizerské běžkařské magistrály jsme se přenesli do Laboratoře environmentální biotechnologie v pražské Krči, kde Alena Grasserová připravuje sněhový vzorek k analýze.

„Vezmu tuhle trubičku se závažíčkem, kterou umístím na dno nádoby se vzorkem a tu druhou část nandám na náš sorbent. Poté zapnu pumpu, a jak můžeme vidět, tak pomocí vakua začne vzorek prokapávat přes naši kolonku,“ popisuje postup Grasserová, díky tomu to vypadá stejně bezbarvě, ale má to jinou koncentraci a jednodušeji se to pak analyzuje.

„Na sorbent přidám 1 mililitr metanolu a tím dostanu ven perfluorované látky,“ doplňuje Grasserová.

„Je to uhlíkatý řetězec, kde místo atomů vodíků jsou atomy fluoru. Tato chemická sloučenina má unikátní vlastnosti, je chemicky stabilní, tepelně stabilní zároveň má odpuzující vlastnosti, jak pro olej, tak pro vodu, čehož je využíváno v běžkařských voscích,“ přibližuje Semerád, který zdůrazňuje, že tři nejhorší látky se už pár let při výrobě nesmí používat.

„Při odírání skluznice namazané voskem s perfluorovanými látkami dochází k jejich zanášejí do sněhu a při oblevě vstupují do životního prostředí, například v Jizerských horách, kde máme dva roky vzorkovací kampaň sledujeme, jak kontaminují odlehlé zdroje pitné vody v chráněných krajinných oblastech,“ pokračuje Semerád.

Mezinárodní lyžařská federace dokonce kvůli jednodušší kontrole od letoška zakázala používání všech vosků s fluorem. A jak řekl ve vysílání Radiožurnálu Sport trenér našich snowboardcrossařů Marek Jelínek, zákaz ovlivňuje výsledky.

„My jedeme skutečně po celé skluznici skoro celou závodní trať, i ty zatáčky jsou klopené, takže styk skluznice s podložkou je pro nás rozdíl mezi fluorovými vosky a vosky bez fluoru, které momentálně máme. Může to dělat v některých případech třeba 7 nebo 10 procent v trati, což je rozdíl mezi prvním a posledním krát tři,“ popisuje Jelínek.

S Jaroslavem Semerádem pokračujeme do další z laboratoří Mikrobiologického ústavu, kde už se dělá definitivní analýza sněhu. Je tam tepleji, ale větší hluk.

„Připravený vzorek vložíme do držáčku a zbytek už se ovládá přes počítač, a pomocí softwaru a námi vyvinutého programu dokážeme vzorek nastříknout, zanalyzovat a říct, jaký je přesný počet a množství perfluorovaných látek, které jsou ve vzorku obsažené,“ říká Semerád.

Letos je sníh ještě čistý, na rozdíl od vzorku po loňské jizerské padesátce, což následně vysvětluje také Semerád. „Zde narostl celý les různých látek, což dokládá přítomnost perfluorovaných látek ve sněhu, odebraném z trasy jizerské padesátky minulý rok. Z našich šedesáti pěti látek, které sledujeme, bylo zde detekováno sedm látek ze skupiny perfluorované látky.“

I pro rekreační běžkaře se už ale vyrábějí vosky, které neobsahují žádný fluor.