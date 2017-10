Budeme v budoucnu zakopávat o oxid uhličitý? Na Islandu ho začnou měnit na kámen

Švýcarská firma Climeworks na projektu spolupracuje s islandskou Reykjavik Energy. Ze vzduchu chtějí za pomoci speciálních ventilátorů a chemikálií vysát oxid uhličitý.

Ve vodě ho pak rozloží a napumpují ho do hloubky zhruba tisíc metrů pod zemí. Tam pak uhlík reaguje s čedičem a do dvou let se promění v kámen.

Na Islandu zatím za rok odčerpají zhruba roční produkci oxidu uhličitého jedné americké rodiny. Cílem testovacího zařízení je hlavně připravit budoucí rozšíření projektu.

„Abychom dosáhli cíle stanoveného pařížskou klimatickou dohodou, museli bychom každý rok z atmosféry odstranit víc než 10 gigatun oxidu uhličitého. Do roku 2025 chceme zachytit procento světových emisí oxidu uhličitého. To znamená asi 750 tisíc nákladních kontejnerů s tímto plynem. Tolik jich projde šanghajským přístavem za dva týdny,“ shrnul dlouhodobé plány v propagačním videu ředitel Climeworks Jan Wurzbacher.

Firma už teď čerpala oxid uhličitý ve Švýcarsku a používala ho ke zvýšení produkce ovoce a zeleniny ve skleníku. Takto získaným plynem se ale dají třeba taky sytit limonády.

Náklady na odsání tuny oxidu uhličitého jsou teď skoro 11 tisíc korun. Climeworks usiluje o to, aby to v budoucnu byla jen pětina.

Jak ale podle agentury Reuters upozorňují někteří klimatologové, žádné inženýrské řešení globálního oteplování se nemůže vyrovnat tomu, když státy prostě emise nevytvoří.