Částicový urychlovač CERNu je po třech letech opět v provozu. Má být ještě výkonnější než dřív

Paprsky v největším výzkumném zařízení na světě obíhaly podle plánu, uvedl Mnich, který ale opětovné uvedení urychlovače do provozu sledoval kvůli covidové infekci z domácí izolace. „Proto nemám žádné šampaňské,“ řekl agentuře DPA. „Ale jsem si jistý, že v kontrolní místnosti částicového urychlovače tomu bylo jinak,“ dodal Mnich.

📣 Beam in the accelerator!



After over three years of intense upgrade work, we are #restartingLHC.



Two beams of #protons are now circulating in opposite directions around the Large Hadron Collider, expecting to reach the record energy of 13.6 TeV in the summer of 2022. pic.twitter.com/48v1dJX4Ul