Stáže v CERN budou českým studentům dostupnější. Cenu pobytu pomůže zaplatit ministerstvo školství

Dostat se na stáž do švýcarského CERN je teď pro vysokoškoláky snadnější. A to díky dohodě s českým ministerstvem školství. V Evropské organizaci pro jaderný výzkum, kde je největší urychlovač částic na světě, aktuálně pracuje 15 Čechů. Do budoucna jich ale může být víc.

„Rozhodně mi pobyt v CERN dal spoustu zkušeností, a to nejen pracovních, ale i s dlouhodobějším životem v jiné zemi a jiném prostředí. V CERN je poměrně snadné se učit nové věci a zdokonalovat se v nich, protože je tu spousta odborníků ze všech možných oborů, kteří vám rádi poradí a s nimiž si můžete vyměňovat zkušenosti,“ říká Radiožurnálu inženýr Tomáš Vaňát.

Čechů ve švýcarském CERNU může být do budoucna víc

V CERN pracuje třetím rokem v rámci takzvaného Fellowship programu. „Je to speciální program, kde se nehlásíte na konkrétní pozici, ale zašlete životopis a k tomu vyplníte dlouhý dotazník o vašich schopnostech. Z výsledného seznamu lidí si pak jednotlivé skupiny mohou vybírat kandidáty na pozice, které potřebují obsadit,“ popisuje Vaňát.

Do programu Fellowship se dvakrát ročně hlásí zhruba dva tisíce zájemců, uspěje přibližně každý desátý.

„Nyní pracuji ve skupině, která připravuje nový detektor pro projekt budoucího lineárního urychlovače, který se tu za pár let možná začne stavět. Říká se mu Click. V rámci přípravy tohoto projektu je potřeba ověřit spoustu nových technologií včetně různých typů senzorů. My vyvíjíme a především testujeme různé typy křemíkových senzorů a zkoumáme, jak by se daly vylepšit,“ vysvětluje Vaňát, co přesně teď v organizaci dělá.

Šance na výběr

Počet Čechů, kteří v CERN pracují, se v posledních letech příliš nemění. Ubylo ale českých účastníků ve studentských programech. Zatímco před pěti lety jich bylo šest, loni už žádný.

Ministerstvo školství teď doufá, že se díky nové dohodě s CERN číslo opět zvýší, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura. „Slibujeme si, že díky uzavřené dohodě budou mít studenti větší šanci uspět ve výběrových řízeních, protože několik pozic ve studentských programech bude ze strany našeho ministerstva sponzorováno, respektive ministerstvo pokryje část nákladů CERN na pobyt studenta. Pokud budou tito kandidáti sponzorováni, zvýší se jejich šance na vybrání.“

O stáž se můžou ucházet zájemci ze všech typů studia - bakalářského, magisterského i doktorského. A to nejen v technických oborech, jako je třeba aplikovaná fyzika, IT nebo strojírenství. Stáž v CERN je určená i pro studenty z oborů jako jsou finance, právo nebo tlumočnictví.

Ze strany organizace jsou stáže placené od tří tisíc tři sta švýcarských franků měsíčně, tedy zhruba přes 75 tisíc korun. A české ministerstvo právě část nákladů vybraným studentům zaplatí. „Ministerstvo bude hradit náklady po určitý počet měsíců. Například pro doktorandy to dělá prvních šest měsíců pobytu v CERN,“ dodává mluvčí Ondřej Macura. Ministerstvo chce v každém roce podpořit zhruba sedm studentů. Uzávěrka přihlášek do studentských programů je 21. října.