Čerstvá zelenina po celý rok, úsporně a skoro bez práce? Pro chytrý skleník je to hračka

Teplotu i vlhkost ve skleníku je možné nastavit přes telefon | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas



Chtěli byste si pěstovat vlastní zeleninu, ale nemáte čas ani energii? Mohl by to vyřešit chytrý a téměř samoobslužný skleník, který vyvíjí brněnský vědec David Bažout. Jeho inovace dokáže proměnit i desítky let starou skleněnou boudičku v téměř samoobslužnou továrnu na zeleninu. Ta je navíc ekologicky šetrnější než staré skleníky a spotřebuje méně energie.