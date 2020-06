Potřeba testování bude velká, ať přijde druhá vlna, nebo ne, myslí si viroložka Tachezy

Ústavy Akademie věd ČR, které pomáhaly s testováním vzorků na přítomnost nového koronaviru, utlumují svou činnost, neboť se masivně netestuje. Co bude dál s vědeckými pracovišti, která významně posílila testovací kapacity v době vrcholící koronavirové krize? Viroložka Ruth Tachezy věří, že jsou vědci připraveni pomoci i v dalších měsících. Epidemiolog Roman Chlíbek slibuje, že se s nimi bude počítat i v novém pandemickém plánu. Praha 14:17 14. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Adolf Horsinka | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Koordinátor akademického testování a biochemik Jan Konvalinka na Plusu tento týden oznámil, že vědecké laboratoře přecházejí od pondělí do zálohy, protože počty testovaných osob se zásadně zmenšily a tak ubylo i vzorků.

„Testování je potřeba stále, ale musíme specifikovat kde,“ říká v pořadu Pro proti viroložka Ruth Tachezy, vedoucí katedry Genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a vedoucí Národní referenční laboratoře na Ústavu hematologie a krevní transfúze.

Sekretář České vakcinologické společnosti a vedoucí Katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a člen pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény na ministerstvu zdravotnictví Roman Chlíbek soudí, že masivní testování význam nemá.

„Spíš než do testování by bylo na místě vložit peníze do výzkumu nového koronaviru. Stále třeba nevíme, jak dlouho člověk virus vylučuje, jak dlouho je infekční a podobně,“ navrhuje.

V tom se Chlíbek shoduje s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Ten na Plusu ve středu řekl, že při prakticky nulovém výskytu nemoci nedává plošné testování smysl.

Tachezy ovšem považuje za důležité neztratit výhodu získanou zahájením včasného testování: „Musíme zachovat připravenost testovacích center a zefektivnit jejich práci, ať už přijde druhá vlna tohoto viru, nebo jen bude nutné testovat lidi se symptomy nákazy respiračními viry.“

Spojily se komerční i státní laboratoře

Chlíbek chválí, že se spojily státní i komerční laboratoře, univerzitní i vědecké, a to v době, kdy to stát a lidé nejvíce potřebovali. „Tak byly schopny společnými silami otestovat velké množství vzorků,“ říká.



Viroložka Tachezy doporučuje využít dobu útlumu k tomu, aby se zjednodušila komunikace a podmínky pro akademická pracoviště. „I když jsme se leccos naučili v komunikaci, tak je spousta mezer, které nám velmi komplikují práci. Vlastní testování pro akademické pracoviště je snadné, problém je byrokratická část.“

To, že ústavy Akademie věd utlumují testovací činnost, považuje Tachezy za logické. „Není možné držet v pohotovosti tolik lidí. Bylo by fajn, kdyby do budoucna vyjádřil zájem o naše služby ministr zdravotnictví, ale to jsme zatím neslyšeli. Připraveni budeme, ale jde o to, aby lidé neviseli ve vzduchu,“ vysvětluje viroložka.



„Já budu první, kdo bude další účast vědeckých pracovišť na testování podporovat. Byly zahájeny přípravy na aktualizaci pandemických plánů na případné další období a toto je jedna z věcí, která tam musí být uvedena. Chápu, že tyto laboratoře ujištění potřebují a já se pokusím iniciovat to, aby se jim dostalo,“ slibuje epidemiolog Roman Chlíbek.