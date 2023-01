Česko má na oběžné dráze další malou družici. Firma chce technologii využít pro obytný modul u Měsíce

Na oběžnou dráhu se naše nejnovější družice dostala v rámci mise Transporter 6, která se zaměřuje právě na malé satelity. Je tedy jejich vyslání do vesmíru dostupnější?

Bezesporu. V posledních letech zažívají malé družice a tzv. CubeSaty, což jsou právě družice složené z těch základních kostek 10 x 10 x 10 cm, obrovský boom. Je to tím, že technologie jsou jednak mnohem dostupnější mnohem širšímu spektru zákazníků, ale také je to tím, že technologie dělají obrovský pokrok.

Z USA odstartoval satelit o velikosti auta. Má měřit hladinu vody na více než 90 procentech povrchu Země Číst článek

Zatímco ještě třeba před 20 nebo 30 lety by se do té kostičky 10 x 10 x 10 cm nedostalo tolik užitečné elektroniky, tak díky miniaturizaci a celkově pokrokům je možné i do té malé družice dostat velice užitečná zařízení. A obrovskou výhodou těchto malých družic je, že mají standardizované rozměry, to znamená, ohromným způsobem to snižuje náklady na vývoj a vypouštění.

Když bych to měl zjednodušit, není potřeba pro každou družici stavět třeba nové vypouštěcí zařízení, které se postará o její uvolnění na oběžné dráze, ale protože má standardizované rozměry, tak se jednoduše použije standardizovaný vypouštěcí systém, který je shodný pro všechny ostatní stejně velké družice.

Navíc vznikají i firmy, které se zabývají tím, že sestaví družici na míru podle požadavků, a organizace, která chce družici provozovat, se nemusí starat o to, jak zajistí komunikaci nebo pohon, získávání elektrické energie, navigaci, ale toto všechno jim dodává ta firma, která to provozuje. Stačí jim dodat jenom vlastní užitečný systém, nějaké měřicí zařízení a podobně. Je to mnohem jednodušší a otevírá to cesty na oběžnou dráhu mnohem širšímu spektru zákazníků.