‚Rozbušit srdce.‘ Český pavilon na EXPO 2025 sází na sklo, inspiruje ho Mucha i street art

Jednou z nejvýznamnějších akcí příštího roku bude světová výstava EXPO 2025 v japonské Ósace. Český pavilon bude stát na místě, ke kterému se dostane snad každý z očekávaných 30 milionů návštěvníků. „Jsme velice rádi, že nám organizátoři dali tak strategicky významný a zajímavý pozemek na promenádě u vody. Je to i díky tomu, že Československo mělo úspěšnou účast na EXPO 1970," připomíná generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška. Vítězný soutěžní návrh českého pavilonu na EXPO 2025 v japonské Ósace, autoři: Tomáš Beránek, Michal Gabaš (Apropos Architects); Nikoleta Slováková; Tereza Šváchová; vizualizace: Pavel Vinter (ZAN studio)

„Česko bude mít pavilon, který bude na tom nejlepším místě, které může být,“ neskrývá nadšení generální komisař České republiky na Expo 2025 Ondřej Soška.

„Cílem nebude ukazovat exponáty, ale vzbudit emoce a rozbušit srdce." Český pavilon na EXPO 2025 sází na sklo a inspiruje se Muchou i street artem

Navíc to podle něj vypadá, že z určitého pohledu bude náš pavilon vidět dokonce dvakrát: „Vedle našeho pavilonu bude futuristický pavilon japonského kreativního umělce Joiči Očiaie, který bude mít zrcadlovou fasádu. Takže ten náš pavilon se bude v tom sousedním pavilonu nádherně zrcadlit, takže v podstatě tam budou pavilony dva.“

Unikátní skleněná spirála má jedinečnou konstrukci bez ocelových výztuží, která tak bude první svého druhu v Japonsku. Ósaka je ale v seizmicky aktivní oblasti, a tak nebylo jednoduché získat stavební povolení.

„Ta statická studie obsahuje přes tisíc stránek, výpočtů a detailních analýz tak, abychom japonské úřady přesvědčili o tom, že budova přežije jak silnější zemětřesení, tak tajfuny. Museli jsme doložit celou řadu laboratorních testů a na základě toho, že jsme dokázali a přesvědčili úřady, tak jsme dostali stavební povolení,“ vysvětluje Soška.

Stavba podle plánu

Takové štěstí všichni neměli. Například Slovensku se nepodařilo zajistit si japonskou stavební firmu. Ze 160 zemí bude mít pavilon podle vlastního návrhu jen zhruba čtvrtina a stavba toho českého jde zatím podle plánu. Téměř hotová je dřevěná nosná konstrukce, na kterou dělníci v nejbližších dnech začnou montovat skleněnou fasádu.

„Bude se jednat o české sklo v českém fasádním systému, který zase musí odolat tajfunům, zemětřesením. Smrkové dřevo se přetvořilo do CLT panelů, což je nejmodernější technologie dřevozpracovatelského průmyslu. Pevnost CLT panelů odpovídá betonu, takže je to materiál budoucnosti. Proto věříme, že uspějeme i v exportu tohoto zajímavého materiálu,“ věří Soška.

Právě atypická šroubovice, tedy lávka po obvodu dřevěné budovy, inspirovala i designéra Roniho Plesla. Vytvořil návštěvnickou cestu, jejímž základem je nedokončený triptych Alfonse Muchy: láska, rozum a moudrost.

„Náš pavilon má úplně výjimečné místo, kdy i z dálky z ochozu je viditelný a ta spirála bude levitovat ve vzduchu a pokud bude mít jednotný charakter, jednotnou linku, tak vlastně opravdu bude tvořit takovou stuhu. Samozřejmě okna, která tam budou, mají určité zabarvení, pískování, takže ten průhled nebude úplně odhalený, což je taky dobře. Sázíme na to, že ten pavilon opravdu bude, řekl bych, skoro hlavním vizuálním tahákem na ochozu,“ popisuje.

Zhruba 250 metrů dlouhá lávka ale podle dalšího člena týmu Jana Hergeta nebude vyzdobena Muchovými kresbami, jak by se dalo čekat: „Naopak se pokusíme odrazit od filozofického základu díla a moderním způsobem, to znamená street artem, komiksem, znázorníme hlavní myšlenku a provedeme návštěvníka touto cestou. Cílem nebude ukazovat exponáty, ale doopravdy vzbudit emoce a rozbušit srdce.“

Začátkem ledna se tak do Japonska začne postupně přesouvat i vybavení českého pavilonu. „To bude vlastně velmi náročné umělecké dílo, protože jsou v tom tři atiky, kde právě bude prostor pro plastiky, pro sklo. Nebude to jenom 2D nebo 3D umění, ale bude v tom i světlo, zvuk a to znamená, že doopravdy ta škála emocí by měla být úplně kompletní,“ dodává Herget.

Světová výstava EXPO začne v Japonské Ósace 13. dubna 2025 a potrvá půl roku.