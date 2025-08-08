‚Čím lépe chápeme biologii, tím vhodněji dokážeme pomoci.‘ Mladá vědkyně zkoumá proteiny v srdci
Kateřina Jiráková se biomedicíně věnuje od prvního ročníku na střední škole. Za výzkum proteinu YAP1 získala 2. místo v celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti. Nyní se mladá vědkyně probojovala mezi 25 finalistů soutěže Středoškolák roku. „Občas narazíte na něco, co třeba úplně neovládáte. Není to ale překážka, spíše příležitost, jak se dále zlepšovat a rozvíjet,“ říká pro server iROZHLAS.cz.
Co pro vás znamená, že jste se dostala mezi TOP 25 středoškoláků v Česku?
Bylo to krásné zakončení mého středoškolského života a ocenění všeho, co se za ty čtyři roky studia na střední škole podařilo.
Soutěž Středoškolák roku pro mě ale znamená především skvělou komunitu inspirativních lidí, kteří se nebojí jít za svým snem a zkoušet měnit svět k lepšímu.
Proč děláte to, co děláte? Jaká je vaše motivace? Respektive proč jste se rozhodla dělat něco navíc ke studiu?
Věda mě vždycky fascinovala a bavilo mě snažit se věci pochopit víc do hloubky. To, že bych se chtěla zabývat biomedicínským výzkumem, jsem si uvědomila na semináři Akademie ICRC, na který jsem se přihlásila v prvním ročníku studia na gymnáziu.
Po semináři jsem byla přijata na stáž v ICRC, díky které jsem získala vhled do světa vědy. Aktuálně je pro mě největší motivací spojení medicíny a výzkumu s cílem pomáhat pacientům – a doufám, že tímto směrem se bude ubírat i moje profesní budoucnost.
Co vás přivedlo ke studiu tohoto oboru? Jak dlouho se této oblasti věnujete?
Když jsem si vybírala výzkumný tým, ve kterém bych chtěla absolvovat stáž, zaujal mě obor mechanobiologie, a proto jsem se přihlásila do výzkumného týmu Mechanobiology of Disease Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Blíže jsem se s mechanobiologií seznámila díky svému mentorovi, panu doktoru Vladimíru Vinarskému, pod jehož vedením se v týmu už více než tři roky věnuji výzkumu mechanosenzitivního proteinu YAP1 v srdečních svalových buňkách.
Mohla byste ve stručnosti představit, co to je mechanobiologie?
Je to vědní obor, který se zabývá studiem procesů, jimiž buňky vnímají mechanické podněty a reagují na ně. Buňka je citlivá například na působení tahových sil či na tuhost substrátu.
Přenos a zpracování mechanických podnětů a odpověď na ně hraje klíčovou roli v embryonálním vývoji, regeneraci tkáně, ale i v průběhu patologických změn, růstu nádorů či jejich rezistenci vůči imunoterapii. Lepší pochopení biologických procesů podmíněných mechanobiologickým signalováním umožňuje zavádění nových terapeutik, tkáňových náhrad a biomedicínských technologií.
Jak náročné je skloubit vaše povinnosti se všemi vašimi koníčky?
Na gymnáziu jsem vše zvládala díky individuálnímu studijnímu plánu, který mi škola umožnila. Ne vždy to bylo úplně jednoduché, ale měla jsem skvělého třídního učitele a škola mi v mnoha ohledech vycházela vstříc.
Soutěž Středoškolák roku
Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.
Objevila jste v poslední době nějaký jiný koníček nebo oblast, kterou byste se chtěla zabývat, nebo už to takto stačí?
Aktuálně jsem začala dobrovolničit ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Společně s kamarádkou hrajeme a zpíváme pacientům v rámci DobroCentra u sv. Anny. To mě naplňuje a vidím v tom velký smysl. Každý kousek radosti, který se podaří pacientům přinést, má velkou cenu.
Čeho byste chtěla v životě dosáhnout, čemu byste se chtěla věnovat?
Chtěla bych propojit studium všeobecného lékařství s výzkumem, ideálně se zaměřením na kardiovaskulární onemocnění.
Co byste chtěla vzkázat ostatním mladým lidem, svým vrstevníkům?
Aby zkoušeli nové věci a šli za tím, co je opravdu baví a zajímá. I když přitom občas narazí na něco, co třeba ještě úplně neovládají, není to překážka, ale spíše příležitost, jak se dále zlepšovat a rozvíjet.