Co s těžko recyklovatelným mixem plastů ze žlutých kontejnerů? Zlínští experti z něj vyrábí elektřinu

Obsah žlutých popelnic je asi pro většinu z nás nepřehledný mix odpadků, pro zlínské vědce je to ale skvělý zdroj elektřiny. Právě nevytříděný plast lisují do tenkých fólií. Třou a naráží jimi o sebe a vyrábí tak přes sto voltů. Fólie můžou být zdrojem drobných senzorů – třeba krokoměrů. Mohly by ale také pomoci hlídat náklad v kamionové dopravě.

