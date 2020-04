Vědci zatím neví, zdali vyléčení pacienti získají protilátky na koronavirus. Výzkum rozjíždí i Češi

Mají lidé, kteří prodělali nákazu novým koronavirem a vyléčili se, ochranné protilátky? Mohou se po čase znovu nakazit? To jsou otázky, které si v současnosti kladou lékaři a vědci po celém světě. Výjimkou nejsou ani ti v Česku, některé nemocnice proto chystají sérologické testování vyléčených pacientů. Praha 8:48 30. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Technik testuje vzorky na koronavirus | Foto: cnsphoto | Zdroj: Reuters

Země, které se s epidemií potýkají déle než Česko, hlásí případy, kdy se u lidí považovaných za vyléčené nákaza koronavirem po čase znovu prokázala. Neznamená to ale, že by neměli protilátky. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly totiž nejspíš nejde o opakovanou nákazu.

„Spíše to je reaktivace toho viru, protože jeho kvantita v organismu poklesne pod detekovatelnou úroveň, nicméně tam přetrvává. Vedou se spory o tom, jestli vůbec imunita po prodělaném onemocnění bude dost dlouhá a silná. A vedou se spory o to, jak dlouho by měla přetrvávat imunita po prodělaném onemocnění, hovoří se o dvou nebo více letech,“ řekl pro Radiožurnál.

Jak to s ochrannými protilátkami je, mají pomoct odhalit sérologické testy. Už teď je zkouší třeba ve Státním zdravotním ústavu.

„Protože chceme získat hodně informací o tom, jak vypadá situace u vyléčených pacientů, tak se to dělá v odstupu měsíce. Tyhle testy jsou teprve měsíc na trhu, postupně se to zavádí do praxe a teď v současné době podobné testy děláme v Státním zdravotním ústavu u vlastních zaměstnanců,“ uvedl jeho ředitel Pavel Březovský.

Něco podobného chystá třeba Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice na Bulovce. Ta chce s testováním začít v těchto dnech, řekla vedoucí Kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.

„My se k tomu teprve chystáme, protože je to krátká doba od těch prvních nemocných, ale určitě je dobré sledovat potom v určitých odstupech, jak se chovají protilátky, které jsou ochranné pro toho člověka. Právě těmi opakovanými odběry by k tomu se mělo zaujmout nějaké stanovisko,“ vysvětlila.

A jak přiznala, je to studie na delší dobu. „Výstupy, které z toho budou, budou řádově v měsících nebo hodně měsících – za dva měsíce, půl roku a v těchto odstupech se ty protilátky budou, pokud pacient bude spolupracovat a ochotný přijít na odběr, budou nastavovat,“ dodala.

Zatím jde o dobrovolnou aktivitu jednotlivých nemocnic, ministerstvo zdravotnictví žádnou podobnou plošnější studii u vyléčených pacientů nechystá. Kroky zařízení ale podle náměstka Romana Prymuly vítá.

Odběry krevní plazmy

„To je správně, protože se spekuluje o osobách, které v podstatě zachytíme i v našem průřezovém šetření, kdy ale nevíme, kdy se ta osoba nakazila, ale na Bulovce vidí konkrétně případ, kdy asi sedm dní po nákaze dojde ke klinickému průběhu a oni takto budou schopní zjistit, jak dlouho přetrvávají protilátky,“ vysvětlil Prymula.

Testování na hladinu protilátek u lidí vyléčených z nemoci covid-19 připravuje i Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Důvod má ale jiný – chce najít dárce krevní plazmy s dostatečnou hladinou protilátek pro léčbu nemocných.

„Na základě dárců, kteří prodělali covid-19 a hlásí se nám, že by byli ochotni darovat plazmu, tak je budeme sérologicky testovat, jestli mají protilátky. Zájemců je kolem dvaceti, kteří se spontánně hlásili. V případě, že by měli vysokou hladinu, tak jsme schopni odebrat jim tu plazmu a skladovat ji pro případnou léčbu těžkých stavů,“ řekl ředitel nemocnice David Feltl

To už teď zkouší jiné zařízení, Thomayerova nemocnice v Praze. V pátek tam lékaři začali krevní plazmu s protilátkami podávat třem pacientům s těžkým průběhem nemoci. Jak to funguje, ale zatím nevědí.

„Pacienti snáší léčbu plazmou dobře, ale zatím je jejich stav neměnný, na hodnocení léčby je brzo. My očekáváme, že budeme mít první výsledky léčby nejdřív do dvou týdnů,“ popsal situaci mluvčí Petr Sulek.

Od jednoho dárce je možné vytvořit až 15 jednotek krevní plazmy, na léčbu pacienta jsou potřeba zhruba dvě.

