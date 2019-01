Skutečný jednorožec? Převratnou metodu využívají vědci ke genetickým modifikacím, má ale i stinnou stránku

Biologové budou brzy umět genetickými zásahy stvořit natolik vylepšená zvířata, že se možná někteří odváží „vyrobit" i draka s křídly nebo třeba pohádkového jednorožce. Umožňuje to převratná metoda „crisprů“, která je několik let hitem molekulární biologie. Jenže to má i stinnou stránku, popisuje reportáž Radiožurnálu. Praha 10:35 15. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oddělení lékařské genetiky v Thomayerově nemocnici | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Metodu „crisprů“ vloni zneužil čínský vědec, který pozměnil genetickou informaci lidských embryí a nechal je vyvinout až k porodu dvojčat Luly a Nany. Vědecká komunita čínského profesora zavrhla a on sám po zásahu úřadů zmizel. Nezvěstný je už skoro dva měsíce. Biologové se navíc obávají, že podobné experimenty budou pokračovat.

„CRISPR jako takový se teď stává základní a nejjednodušší technologií pro editaci genů nebo modifikaci genů,“ řekl Radiožurnálu biolog Radislav Sedláček, který vede unikátní laboratoř v biotechnologickém a biomedicínském centru (BIOCEV) ve Vestci u Prahy.

Prostá a geniální

Genomy embryí v centru editují jak na běžícím pásu, jde ale převážně o myši. „Technologie to je úplně stejná,“ dodal Sedláček.

Jedná se o natolik prostou, a tudíž geniální metodu, že ji používají tisíce laboratoří na celém světě. Nikdo kromě čínského vědce si však dosud netroufl na člověka, jak k tomu říká biolog Marek Orko Vácha. „On chtěl být evidentně první. Říká se, že v Evropě požádáte o dovolení a pak to uděláte. V Číně to uděláte a pak požádáte o odpuštění.“

Čínský profesor Che Ťien-kchuej překročil všechna tabu a velmi poškodil reputaci čínské vědy, míní sinoložka z projektu Synopsis Anna Zádrapová.

„Já se obávám, že nelze vyloučit ani to, že o tom úřady, které se teď od toho tak vehementně distancují, věděly. A teď ho (Che Ťien-kchueje, pozn. red.) hází přes palubu, protože ten mezinárodní odpor je příliš silný,“ uvedla Zádrapová.

‚Půjdou do toho‘

Celý experiment byl utajený a třeba portál the Atlantic píše, že pokusných párů bylo víc. Zřejmě se tak letos narodí další děti s uměle změněnými geny.

„Řekl bych, že Evropa určitě zabrání tomu, aby se dělaly změny na tak raných embryích. To znamená genetické změny ano, pro preventivní, léčebné, diagnostické účely a pouze za podmínky, že nebude změněna DNA žádného z potomků. V Číně bych řekl, že do toho půjdou. Ten výhled je v tuto chvíli absolutně mimo fantazii. Naše děti se mají na co těšit,“ dodal Vácha.

Hlavní problém čínského experimentu s lidskými embryi je, že všechny změny jednou zdědí i potomci dvojčat Luly a Nany. Nikdo ale nedokáže odhadnout, co to s jejich organismy udělá.